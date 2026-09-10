Cómo hacer un top de crochet paso a paso
¡Crea tu propia ropa! Sigue esta guía definitiva para aprender cómo hacer un top de crochet paso a paso. Ideal para principiantes, materiales y trucos de tejido
Un top de crochet puede lucir espectacular gracias a la tendencia Do It Yourself y la moda consciente han traído de vuelta el tejido a gancho como una de las actividades creativas más populares del momento.
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¿Cómo hacer un top de crochet paso a paso?
Diseñar tus propias prendas, como un top de crochet moderno, te permite adaptar el diseño exactamente a tus medidas, elegir tus colores favoritos y lucir una pieza única con orgullo.
Además, es un excelente proyecto inicial si te estás adentrando en el mundo del ganchillo, ya que requiere puntos básicos y se termina muy rápido.
Para que tu prenda tenga una caída hermosa y fresca, la clave esá en elegir el material adecuado y mantener una tensión uniforme. Olvídate de los tejidos pesados de invierno; con hilos delgados de algodón, lograrás un crop top ligero, transpirable y perfecto para los días soleados.
Paso a paso para hacer un top de crochet
- Medidas y cadenas
Teje una tira de cadenas del ancho de tu espalda y cierra el tejido en un círculo para formar la base cilíndrica de tu top.
- Tejer el cuerpo
Sube con puntos altos varetas dando vueltas alrededor del cilindro hasta alcanzar la altura deseada del torso.
- Copas o escote
Divide el tejido a la mitad para formar la zona del busto, disminuyendo puntos en las orillas para dar forma triangular.
- Tirantes fimes
Teje cadenas simples desde las puntas de los triángulos y refuérzalas con una vuelta de puntos bajos para que no estiren.
- Acabado final
Esconde las hebras sueltas con una aguja lanera y teje una orilla decorativa en la base con puntos abanico.
Puedes comprar la hilaza de algodón y los ganchos en mercerías tradicionales o locales, así como en algunas tiendas especializadas que ofrecen sus productos en línea.
El costo apoximado por un kit básico de dos madejas de hilo y un gancho oscila entre los 80 pesos y los 150 pesos mexicanos. Existen algunos hilos que son mejores para el verano y otros que pueden usarse para tejer prendas de invierno.