Un top de crochet puede lucir espectacular gracias a la tendencia Do It Yourself y la moda consciente han traído de vuelta el tejido a gancho como una de las actividades creativas más populares del momento.

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¿Cómo hacer un top de crochet paso a paso?

Diseñar tus propias prendas, como un top de crochet moderno, te permite adaptar el diseño exactamente a tus medidas, elegir tus colores favoritos y lucir una pieza única con orgullo.

Además, es un excelente proyecto inicial si te estás adentrando en el mundo del ganchillo, ya que requiere puntos básicos y se termina muy rápido.

Para que tu prenda tenga una caída hermosa y fresca, la clave esá en elegir el material adecuado y mantener una tensión uniforme. Olvídate de los tejidos pesados de invierno; con hilos delgados de algodón, lograrás un crop top ligero, transpirable y perfecto para los días soleados.

Paso a paso para hacer un top de crochet|Pinterest

Paso a paso para hacer un top de crochet

Medidas y cadenas

Teje una tira de cadenas del ancho de tu espalda y cierra el tejido en un círculo para formar la base cilíndrica de tu top.

Tejer el cuerpo

Sube con puntos altos varetas dando vueltas alrededor del cilindro hasta alcanzar la altura deseada del torso.

Copas o escote

Divide el tejido a la mitad para formar la zona del busto, disminuyendo puntos en las orillas para dar forma triangular.

Tirantes fimes

Teje cadenas simples desde las puntas de los triángulos y refuérzalas con una vuelta de puntos bajos para que no estiren.

Acabado final

Esconde las hebras sueltas con una aguja lanera y teje una orilla decorativa en la base con puntos abanico.

Así puedes hacer un top de crochet paso a paso|Pinterest

Puedes comprar la hilaza de algodón y los ganchos en mercerías tradicionales o locales, así como en algunas tiendas especializadas que ofrecen sus productos en línea.

El costo apoximado por un kit básico de dos madejas de hilo y un gancho oscila entre los 80 pesos y los 150 pesos mexicanos. Existen algunos hilos que son mejores para el verano y otros que pueden usarse para tejer prendas de invierno.