Hervir hojas de laurel con clavos de olor: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en todo el mundo, teniendo en cuenta que es conocida por usarse mucho en el ámbito culinario dándole sabor a muchos de los platillos, pero también es conocida por sus propiedades medicinales y espirituales. Sin embargo, esto no es lo único, ya que si se la mezcla con otros productos, como lo son los clavos de olor, podremos lograr una combinación perfecta y que seguro no sabías porqué lo recomiendan los expertos.

Como lo mencionábamos anteriormente, el laurel es conocido por su intenso aroma y es por eso que se lo suele usar para las comidas o incluso para ahuyentar insectos; y es que ofrece diversos beneficios tanto para el bienestar personal como para el ambiente del hogar; gracias a la cantidad de aceites esenciales que posee y compuestos bioactivos; que lo convierten así en un potente producto para utilizar dentro del hogar.

Por otro lado, el laurel no se utiliza solo, teniendo en cuenta que esta hierba aromática suele ir acompañado de otros productos, como lo pueden ser los clavos de olor y la combinación de estos elementos, puede convertirse en un poderoso aromatizador que elimina los malos olores dentro del hogar. Los clavos de olor tienen propiedades antimicrobianas, tiene un alto contenido de eugenol y para esto lo debes utilizar.

Para qué se utiliza la mezcla del laurel y el clavo de olor

Los expertos coinciden en que debes utilizar el laurel y el clavo de olor, mezclado con un poco de canela, como desodorante natural, y lo que hará esto es eliminar los malos olores que pueden persistir dentro de la cosa, principalmente en la cocina luego de cocinar con aceite y evitar que se propague. Sin embargo, cabe aclarar que si no se complementa con una limpieza profunda, será difícil deshacerse de los malos olores.

Cómo preparar este desodorante natural y aplicarlo