Cómo usar una hoja de laurel para atraer abundancia el próximo 31 de octubre
El Feng Shui explicó cómo tienes que hacer este ritual y poder lograr prosperidad.
El Feng Shui es una de las prácticas milenarias más importantes de toda, de origen china y que tiene la particularidad de buscar la armonía en los espacios a través de la combinación de sus elementos y que genera que el Chi pueda fluir libremente por todos los espacios. En este caso, trae un ritual que deberías implementar antes de que termine el mes y que consiste en usar hojas de laurel para poder atraer la prosperidad y la fortuna y comenzar noviembre de la mejor manera.
Entre las características que debemos mencionar del Feng Shui, es que es clave para poder garantizar el bienestar dentro de la casa y que suele utilizar diversos elementos para poder lograr la armonía dentro del hogar. A su vez, esto indica también realizar ciertos rituales, que tienen una gran cantidad de beneficios y que tienen como fin atraer la prosperidad, la armonía y la riqueza para todos los integrantes.
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Uno de los rituales que podremos hacer antes de que termine el mes, según el Feng Shui, tiene que ver con la utilización del laurel, una de las plantas aromáticas más usadas en la cocina para darle sabor a muchos platillos, pero que también se le atribuyen muchas propiedades espirituales. De acuerdo a lo que explicó esta antigua disciplina, esta hierba está asociada con la buena suerte, la prosperidad y el triunfo. Para esto, lo único que necesitas una hoja de laurel seca para este ritual.
Elementos para atraer la abundancia con laurel
- Hoja de laurel seca, limpia y sin roturas
- Plato blanco
Cómo usar la hoja de laurel para atraer la abundancia
- Colocar la hoja de laurel debajo del plato blanco y apoyar ambos elementos sobre una mesa o cualquier otra superficie estable
- Dedicar unos minutos a pensar en aquello que desea conseguir durante noviembre
- Concentrarse en que la intención sea clara y positiva para que se pueda cumplir durante el mes de noviembre
- Retirar la hoja de laurel una vez finalizado el ritual y desecharla