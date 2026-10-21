Los 5 lugares de la casa donde debes poner las hojas de laurel para atraer la prosperidad

El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas de todas, que tiene la particularidad de usarse no sólo en el ámbito de la cocina, sino que además está relacionada con fines espirituales. Y es que si hay algo que caracteriza a esta hierba es su fuerte aroma, y de acuerdo a lo que explicaron desde el Feng Shui, hay que saber utilizarla para poder atraer la prosperidad, y en este caso, hay cinco lugares en donde deberías colocar estas hojas para poder tener fortuna.

El Feng Shui es una de las disciplinas más antiguas que existe y que tiene como objetivo encontrar la armonía en los espacios a través de la combinación de sus elementos, y de permitir que el Chi pueda fluir libremente por todo el hogar y que los habitantes puedan encontrar el bienestar. Y para eso, se ponen en práctica diversos rituales, como es el uso del laurel.

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Por qué es importante el laurel para el Feng Shui

Todos deben tener hojas de laurel guardadas en la cocina, y que se usan mucho para condimentar muchos platillos, pero que además tienen un fuerte vínculo con el Feng Shui, ya que para esta disciplina, representa la protección, la prosperidad, el triunfo. Por eso, es que se puede colocar en lugares estratégicos y en este caso, te compartiremos cuáles son los cinco lugares en donde debes colocar las hojas de laurel, según el Feng Shui.

5 lugars para colocar hojas de laurel

Detrás de la puerta principal: la entrada es uno de los lugares más populares para colocar estas hojas, y es que representa el acceso al hogar y la llegada de nuevas oportunidades

la entrada es uno de los lugares más populares para colocar estas hojas, y es que representa el acceso al hogar y la llegada de nuevas oportunidades En la cocina o cerca de la despensa: la cocina representa el alimento, la convivencia familiary el sustento, es por este motivo, que muchas personas suelen colocar estas hojas como símbolo de abundancia y estabilidad económica