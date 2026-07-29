¡Claudia y Luis NO quieren trabajar con Michelle en la gala MasterChef 24/7 de hoy! Las reacciones en redes

Michelle se convirtió en Capitana de Equipo luego de la gala de la noche de este martes en MasterChef 24/7 , lo que le da una ventaja llamativa para la Batalla de este miércoles; sin embargo, el éxito no le agradó a todo el mundo como bien lo sacaron a relucir Luis y Claudia en una plática antes de la clase de chocolatería... ¡entérate!

¿Qué dijeron Luis y Claudia de trabajar en el equipo de Michelle en MasterChef 24/7?

El Miércoles de la Batalla por Equipos se convirtió en una de las galas MasterChef 24/7 más esperadas por los fans ya que en ella los cocineros tienen la oportunidad de trabajar con las personas que más quieren... ¡pero también con las que peor se llevan, lo que ha dado lugar a toda clase de fricciones!

En medio de todos los problemas que han tenido lugar en el universo MasterChef 24/7 por algunos controvertidos comentarios de Michelle , que acabaron por arruinar su romance con Lancer, Claudia se sinceró a la hora del desayuno con Luis y aceptó que, de ser por ella, no trabajaría con Mich esta noche.

"Sólo espero que a mí no me escoja Michelle, nada más, es lo único que espero... o sea, si me escoge pues tengo que trabajar, pero le pido a Dios que no me escoja", reconoció la cocinera.

Luis, quien por cierto declaró momentos antes que no le gustaba demasiado ser Capitán de equipo, "yo ya digo a estas alturas que me escoja el que quiera, y si nadie me escoge mejor (…) a mí no me gusta trabajar con Mich, yo no trabajo con Mich", aceptó el creador de Notibola.

Tanto Luis como Claudia dejaron claro que se trataba más bien de un problema de falta de conexión más que de un pleito; sin embargo, para algunos fans fue obvio que el carácter de la cocinera acabó por traerle más problemas. Algunas de las reacciones en Instagram fueron:

"Deben aprender a trabajar con quien les toque".

"Como por qué Michelle te escogería, Claudia? Ya comenzaste alucinar?"

"Obvio Michelle no te va elegir! Y luego dices que no sabes por qué Las Divas hablan de ti si tú ni las fumas".

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?