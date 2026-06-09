Qué comer si tengo hígado graso: alimentos permitidos y prohibidos
Dieta para el hígado graso. Qué dice la ciencia sobre los alimentos permitidos y los prohibidos.
Existen diferentes temas relacionados con nuestro cuerpo a los que debemos de prestarle suma atención. Es que la salud debe ser una prioridad para todos y uno de los órganos que debemos de proteger, y mucho, es el hígado.
Noticias Bajío del 8 de junio 2026
En relación a este órgano, la enfermedad del hígado graso es una afección en la que se acumula grasa en este, de acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Sus expertos advierten que quienes están en riesgo de tener esta enfermedad son las personas que tienen diabetes tipo 2 y prediabetes, obesidad, altos niveles de lípidos (grasas) en la sangre, como colesterol y triglicéridos, tienen presión arterial alta, toman ciertos medicamentos, tienen ciertos trastornos metabólicos, pierden peso muy rápido, tienen ciertas infecciones como la hepatitis C, y han estado expuestos a algunas toxinas.
Alimentos permitidos
Es importante resaltar que la alimentación es uno de los temas principales a tener en cuanto en cuanto a la prevención y el cuidado ante el hígado graso. Es por eso que los expertos en salud diferencian entre los alimentos que deben comer y cuáles no quienes ya padecen de esta enfermedad.
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En cuanto a los alimentos que se recomiendan consumir se encuentran aquellos con alta densidad nutricional y abundante fibra. En este marco, se aconseja el consumo de frutas frescas, verduras sin almidón, cereales integrales y aceite de oliva virgen extra.
Alimentos prohibidos
Por otro lado, los especialistas hacen referencia a los alimentos que están prohibidos para quienes tienen hígado graso o quieren prevenirlo. El consejo principal es eliminar por completo los carbohidratos simples y los azúcares refinados, por lo que hay que olvidarse de los productos ultraprocesados y la pastelería industrial.
Finalmente, recomiendan restringir severamente el consumo de carnes rojas y embutidos procesados debido a su alto contenido de sodio y grasas saturadas. En este punto, también se debe prescindir del alcohol y evitar los suplementos o bebidas comerciales conocidas como "detox" ya que pueden resultar perjudiciales para la salud de nuestro hígado.