Esto le ocurre a una persona que siente que tiembla cuando no ocurre, según la psicología

Los sismos nos tienen a todos en alerta y sobre todo cuando uno ocurre pues se desencadena una respuesta física y emocional complejas en la población que la vivió. Hay quienes después de un temblor siguen siendo los mareos o inestabilidad.

Si esto ocurre aun cuando la tierra está detenida, pues es resultado de una manifestación fisiológica y psicológica es estudiada por la ciencia médica para brindar pautas de recuperación efectiva.

¿Qué dice la psicología de esta sensación de temblor?

La sensación de movimiento responde al denominado Síndrome de Mareo Post Terremoto (PEDS), provocado cuando la zona vestibular del oído interno intenta recalibrar el equilibrio tras un estímulo de movimiento intenso.

De manera paralela, el sistema nervioso se encuentra en un estado de hipervigilancia, por lo que interpreta los latidos cardíacos o contracciones musculares como vibraciones del suelo. Hay estudios que confirman que el estrés altera las áreas cerebrales que procesan la posición corporal.

sismo|Konstantin Sutyagin

Los especialistas en estos casos recomiendan no exponerse a noticias estresantes y darle prioridad al descanso nocturno para que el cerebro pueda recuperar la sensación de seguridad. Con el paso del tiempo los síntomas desaparecen, pero para gestionarlo puedes:

Comprensión del fenómeno PEDS: Reconocer el mareo como un proceso de adaptación física del oído interno y no como una alucinación.

Control de la hipervigilancia: Expertos recomiendan practicar ejercicios de respiración para reducir la alerta del sistema nervioso central ante ruidos del entorno.

Higiene del sueño y descanso: Establecer rutinas de sueño adecuadas para acelerar la estabilización neurológica del cuerpo.

Consulta profesional oportuna: Si notas que los síntomas no desaparecen debes acudir a psicólogos o médicos si la ansiedad, el vértigo o las náuseas persisten durante varias semanas.

Si sigue estas recomendaciones vas a notar que la sensación disminuye, pero en caso de que no ocurra debes recurrir a un especialista.