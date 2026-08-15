Estos son los signos del zodiaco que tendrán una semana llena de dinero del 17 al 23 de agosto

En la semana del 17 al 23 de agosto de 2026, los astros y las configuraciones planetarias tras el reciente eclipse solar favorecen fuertemente los bolsillos de ciertos signos.

Los signos van a poder aprovechar una semana llena de prosperidad, buenas negociaciones y estabilidad económica son Leo, Aries, Cáncer y Escorpio. Es importante que no dejes pasar ninguna oportunidad.

¿Cuáles son los signos que recibirán dinero?

Leo



Máxima fortuna: Vivirás el triunfo del "As de Oros", marcando una etapa de multiplicación de riqueza y ganancias.

Tránsitos a favor: El Sol, Mercurio y Júpiter se alinean en tu signo, dotándote de un optimismo desbordante y habilidades únicas para el liderazgo comercial.

Acción clave: Es el momento ideal para pedir condiciones laborales más claras, exigir aumentos o concretar negociaciones estancadas.



Aries



Impulso financiero: Precisamente el martes 18 de agosto recibirás un empuje del Nodo Norte que te ayudará a sanar viejos miedos y trabas mentales con el dinero.

Ganancia comercial: El Sol y Júpiter equilibran tus finanzas mediante intercambios comerciales muy exitosos.

Acción clave: No actúes solo; solicitar la guía de profesionales o socios estratégicos te garantizará decisiones mucho más firmes y lucrativas.

aries

Cáncer