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Estos son los signos del zodiaco que tendrán una semana llena de dinero del 17 al 23 de agosto

Es importante que no desaproveches ninguna oportunidad que te lleve a mejorar económicamente.

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Estos signos son muy afortunados.|Canva

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

En la semana del 17 al 23 de agosto de 2026, los astros y las configuraciones planetarias tras el reciente eclipse solar favorecen fuertemente los bolsillos de ciertos signos.

Los signos van a poder aprovechar una semana llena de prosperidad, buenas negociaciones y estabilidad económica son Leo, Aries, Cáncer y Escorpio. Es importante que no dejes pasar ninguna oportunidad.

¿Cuáles son los signos que recibirán dinero?

Leo

  • Máxima fortuna: Vivirás el triunfo del "As de Oros", marcando una etapa de multiplicación de riqueza y ganancias.
  • Tránsitos a favor: El Sol, Mercurio y Júpiter se alinean en tu signo, dotándote de un optimismo desbordante y habilidades únicas para el liderazgo comercial.
  • Acción clave: Es el momento ideal para pedir condiciones laborales más claras, exigir aumentos o concretar negociaciones estancadas.

Aries

  • Impulso financiero: Precisamente el martes 18 de agosto recibirás un empuje del Nodo Norte que te ayudará a sanar viejos miedos y trabas mentales con el dinero.
  • Ganancia comercial: El Sol y Júpiter equilibran tus finanzas mediante intercambios comerciales muy exitosos.
  • Acción clave: No actúes solo; solicitar la guía de profesionales o socios estratégicos te garantizará decisiones mucho más firmes y lucrativas.
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Cáncer

  • Estabilidad y resguardo: Este es un signo que encontrará su equilibrio en lo económico gracias al paso del Sol y Júpiter por tu casa 2 natural (la casa del dinero y los recursos).
  • Orden productivo: Son días excelentes para reestructurar presupuestos domésticos o de negocios.
  • Acción clave: Aprovecha los días centrales para ordenar tus cuentas, lo que te permitirá expandir tu capital en lo que resta del mes.
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