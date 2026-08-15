Despídete de las goteras fabricando tu propio impermeabilizante casero

El verano suele ser una de las mejores estaciones para muchas personas, teniendo en cuenta que se podrá disfrutar de las altas temperaturas, pero también trae aparejado la temporada de lluvias, que sin dudas causará algunas complicaciones en el hogar.

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Lo más probable es que ante el incremento de las precipitaciones, nuestro hogar comience a tener filtraciones y goteras y en lugar de comprar pinturas impermeabilizantes, podrás hacerlo en casero con tan solo tres ingredientes y que será más fácil de lo que parece.

¿Cómo fabricar un impermeabilizante para goteras?

No hay dudas que las lluvias generan ciertas complicaciones para todo el hogar, principalmente en los hogares, ya que puede causar filtraciones, humedad y ciertas dificultades. Esto genera que tengamos que invertir dinero para evitar que se amplíen las goteras y que quizás no contábamos con ese presupuesto. Estas filtraciones ocurren generalmente porque el agua de las lluvias ingresa a la casa por fallas en las barreras protectoras.

Otra de las causas que debemos mencionar de las goteras producidas por lluvias, se destacan por las aberturas en muros exteriores, por una impermeabilización vieja o rota debido a la exposición del sol de las membranas, entre otros. Por eso, es que es un buen momento para solucionar filtraciones y goteras en el techo, y existe un impermeabilizante casero que será muy fácil de hacer y que no será necesario gastar tanto dinero.

Ingredientes



Jabón de pasta blanco

Alumbre (disponible en farmacias o tiendas naturistas)

Agua

Procedimiento

Rallar el jabón y disolverlo en 5 litros de agua caliente y agregar otros 5 litros de agua fría para revolver bien con el alumbre hasta obtener una mezcla homogénea

Limpiar y secar perfectamente la superficie del techo antes de aplicar la mezcla y con ayuda de una brocha, agregar el impermeabilizante casero sobre grietas, goteras y zonas afectadas

Dejar secar completamente antes de aplicar dos o tres capas más para asegurar que el sellado sea perdurable

Colocarlo antes que comiencen las lluvias y humedecer ligeramente la superficie antes de aplicar la mezcla