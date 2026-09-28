Horóscopo Chino: estos son los 3 animales que recibirán energía positiva a fin de mes

Septiembre prácticamente se terminó y es tiempo de acomodar los objetivos en la mente y las energías que el universo dispare son vitales para eso. Por ello, el Horóscopo Chino llega con esta noticia que será positiva para algunos, al reconocer que la positividad les inundará el entorno para tener un par de días de enfoque resolutivo. Presta atención si perteneces a estos 3 animales del zodiaco.

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¿Qué animales cerrarán septiembre con positividad, según el Horóscopo Chino?

En general las personas que están metidas en los ámbitos esotéricos, entienden estas fechas como especiales para alinear las energías universales. Al ser cierre de mes (que a su vez da el inicio de octubre), se indica que la mente e intenciones se deben direccionar a lo estrictamente positivo. Por eso, los que pertenecen a estos animales (Perro, Conejo y Tigre) del Horóscopo Chino… tienen buenas noticias en las próximas horas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

En este cierre de mes, el Horóscopo Chino le advierte a las personas que pertenecen a este animal que sean valientes al enfrentar los cambios que se avecinan. Los progresos en las relaciones personales pueden llegar a buen puerto. Esos candados que viste o sentiste... se abrirán, pero se requiere de disposición de tu parte. Sin embargo, no tomes responsabilidades que no te corresponden. Las cosas fluirán en su tiempo… sin forzar nada.

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

En el caso de las personas que son del Conejo en la astrología oriental, se entiende que la energía positiva llega en un rubro bastante claro. Las cosas no han salido tan mal o no se encuentran en un punto de no retorno, por lo que bastará con afinar algunos detalles para algunos proyectos personales o laborales. Mientras que en el ámbito de relaciones, importa que se preste atención de quienes aportan… lo demás será demasiado complicado de sobrellevar.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Aunque la paciencia es algo que toma su debida capacidad de perfeccionamiento, se anima a las personas de este signo del Horóscopo Chino a detallar un plan preciso e ir por los casos que tengan una claridad para actuar. Es decir, no se trata de ser impulsivos al sentir que las cosas se abrieron, sino de dar un paso firme pero bien pensado. Rara vez hay condiciones perfectas, pero sí se verá bastante claro hacia dónde y cómo avanzar.