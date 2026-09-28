Fin del reinado de las puertas correderas: esta es el nuevo cerramiento que optimiza el espacio y es más flexible

Las puertas correderas comienzan a compartir protagonismo con una alternativa que gana fuerza en el diseño de interiores: el cerramiento de vidrio. Paneles fijos y divisiones acristaladas permiten separar visualmente distintos sectores de una vivienda sin levantar paredes opacas, conservar el paso de luz y mantener una conexión visual entre los ambientes.

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La tendencia responde a una búsqueda de espacios más luminosos, flexibles y conectados. El American Institute of Architects (AIA) destaca el valor de la luz natural y de las estrategias de diseño que favorecen ambientes funcionales y confortables. El vidrio puede contribuir a estos objetivos.

¿Por qué los cerramientos de vidrio son tendencia para dividir ambientes en 2026?

A diferencia de una pared tradicional, un cerramiento de vidrio permite establecer una separación física sin interrumpir completamente la percepción del espacio. De esta manera, una cocina puede quedar delimitada respecto del salón, un estudio puede independizarse del dormitorio o un rincón de trabajo puede integrarse visualmente en otra habitación.

El vidrio también permite que la luz natural atraviese diferentes zonas de la vivienda. Esto resulta especialmente interesante en ambientes interiores que reciben poca iluminación directa y que podrían perder luminosidad si se separaran mediante una pared convencional.

Estas son las principales ventajas:



Mayor continuidad visual: permite mantener una conexión entre los ambientes incluso cuando existe una separación física.

permite mantener una conexión entre los ambientes incluso cuando existe una separación física. Aprovechamiento de la luz natural: el vidrio transparente o translúcido puede permitir el paso de luz hacia sectores interiores.

el vidrio transparente o translúcido puede permitir el paso de luz hacia sectores interiores. Sensación de amplitud: al conservar las perspectivas visuales, el ambiente puede percibirse menos fragmentado.

al conservar las perspectivas visuales, el ambiente puede percibirse menos fragmentado. Versatilidad estética: puede combinarse con perfiles metálicos, madera u otros materiales para adaptarse a estilos minimalistas, industriales, contemporáneos o clásicos.

puede combinarse con perfiles metálicos, madera u otros materiales para adaptarse a estilos minimalistas, industriales, contemporáneos o clásicos. Distintas posibilidades de privacidad: además del vidrio transparente, existen opciones texturadas, traslúcidas, laminadas o con diferentes grados de opacidad.

La arquitecta y diseñadora de interiores Sarah Barnard ha trabajado con materiales y soluciones que buscan conectar los espacios interiores con la luz, la naturaleza y el bienestar. En este contexto, el vidrio puede funcionar como un recurso arquitectónico que mantiene la relación visual entre distintas áreas sin renunciar a cierta delimitación.

¿Cómo incorporar un cerramiento de vidrio en casa sin perder flexibilidad?

Una de las posibilidades más sencillas es utilizar paneles fijos de vidrio para separar parcialmente dos ambientes. Por ejemplo, pueden colocarse entre la cocina y el comedor o entre una zona de trabajo y el salón.

También existen cerramientos con estructuras modulares que pueden configurarse según las dimensiones del espacio. Los perfiles negros son habituales en ambientes de inspiración industrial, mientras que los acabados metálicos claros o las estructuras de madera pueden generar una apariencia más cálida.

Para elegir correctamente el sistema conviene considerar estos aspectos:



El nivel de privacidad necesario: en dormitorios, baños o espacios de trabajo puede ser preferible un vidrio traslúcido o texturado.

en dormitorios, baños o espacios de trabajo puede ser preferible un vidrio traslúcido o texturado. La seguridad: debe utilizarse vidrio apropiado para aplicaciones arquitectónicas y seguir las normativas locales correspondientes.

debe utilizarse vidrio apropiado para aplicaciones arquitectónicas y seguir las normativas locales correspondientes. La entrada de luz: antes de instalarlo conviene analizar de dónde procede la iluminación natural y qué sectores se beneficiarían de conservarla.

antes de instalarlo conviene analizar de dónde procede la iluminación natural y qué sectores se beneficiarían de conservarla. La distribución: un cerramiento fijo puede ser suficiente cuando no se necesita abrir completamente el paso, mientras que otros proyectos pueden requerir sistemas móviles.

El AIA señala la importancia de integrar estrategias de iluminación natural dentro del diseño arquitectónico, siempre teniendo en cuenta las condiciones específicas del edificio. Por eso, el cerramiento de vidrio no debe elegirse únicamente por razones estéticas: también es necesario evaluar orientación, privacidad, ventilación, eficiencia energética y características climáticas.