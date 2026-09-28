Base rubber para uñas: 9 diseños que te enseñarán cómo se ve y si vale la pena en vez del gelish

En el mundo del "nail art" existen diferentes técnicas que son muy útiles para que los diseños duren más y no se maltraten las uñas. Y uno de los que están dominando en las tendencias de belleza este 2026, es la base de rubber, que queda perfecta para experimentar con colores, estilos y formas, por lo que muchas ya lo están prefiriendo incluso sobre el gelish.

Uñas bonitas: 9 diseños de rubber que son tendencia en 2026

Manicure aesthetic en color amarillo bebé . Un color que está muy de moda por lo lindo que se acopla a las manos, es el amarillo bebé o butter yellow . Gracias a que es muy suave, funciona bien con el rubber y bastan un par de capas para que la base quede fabulosa.



. Un . Gracias a que es muy suave, funciona bien con el rubber y bastan un par de capas para que la base quede fabulosa. Diseños de uñas con efecto holográfico . Para un manicure mucho más llamativo, están los diseños de uñas tipo holográfico que son ideales para derrochar estilo todos los días . La base va de color lila o morado y se tiene que sellar con un esmalte especial reflejante.



. Para un manicure mucho más llamativo, están . La base va de color lila o morado y se tiene que sellar con un esmalte especial reflejante. Base de rubber en tonos pastel. Cuando se busca suavizar las manos y conseguir modelos que combinen con cualquier look, los colores pastel fusionados en un mismo diseño de uñas con rubber son una apuesta infalible. Se pueden decorar con pequeños corazones o caritas felices.



9 diseños de uñas hechas con rubber que son tendencia en 2026|Pinterest

Uñas cortas con flores en la punta . Aunque ya estamos en otoño, los diseños de uñas florales siguen vigentes y son perfectos para darle vida a las manos sin saturarlas. Una alternativa discreta y bonita, son las uñas cortas con rubber y pétalos en las puntas con tonos variados.



. Aunque ya estamos en otoño, sin saturarlas. Una alternativa discreta y bonita, son las uñas cortas con rubber y pétalos en las puntas con tonos variados. Manicure con detalles de puntitos . Otra de las tendencias en "nail art" que arrasaron en 2026 los modelos con polka dot o puntitos, un patrón que permite transformar una base de rubber lisa al instante . Se pueden combinar diferentes colores para un resultado original.



. Otra de . Se pueden combinar diferentes colores para un resultado original. Diseños vintage con rubber brillante. Que algo sea vintage, no significa que deba verse pasado de moda ni mucho menos. Para muestra, los manicures que tienen estructuras irregulares y que contrastan esmaltes brillosos muy llamativos.



9 diseños de uñas hechas con rubber que son tendencia en 2026|Pinterest

Diseños de uñas "mix and match" . Si quieres un mani que nadie más tenga y te haga ver increíble en cualquier ocasión, los diseños de uñas "mix and match" que tienen líneas, flores, puntos y relieves se volverán tus favoritos . Lo mejor de todo, es que el rubber hará que cada modelo dure intacto hasta tu siguiente visita al salón de belleza.



. Si quieres un mani que nadie más tenga y te haga ver increíble en cualquier ocasión, . Lo mejor de todo, es que el rubber hará que cada modelo dure intacto hasta tu siguiente visita al salón de belleza. Efecto ojo de gato en rubber con estrellas . El furor por las "cat eye nails" sigue fuerte y es una gran opción para lucir uñas cortas



. Manicure con líneas verticales y muchos colores. Uno de los secretos para alargar visualmente las manos sin usar las uñas largas, es usar patrones de rayas verticales, pues esto estiliza los dedos de forma discreta y dan un aspecto muy favorecedor. Aplica una base de rubber en tus tonos preferidos y alterna con esmaltes llamativos.