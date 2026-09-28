Día del Novio: así calculas el número de tu relación... según la Numerología

El próximo fin de semana (al menos en México) se celebra el Día del Novio, por eso es interesante entender la forma en que la Numerología calcula el número de la relación. Y con el número de la relación se hace referencia a ese dígito que les define, según las explicaciones esotéricas/energéticas de esta disciplina que tiene bastantes seguidores a lo largo y ancho del mundo.

“Estamos muy contentos”; Alexis Ayala pasó el fin de semana junto a su nueva conquista, Marietta Lux

¿Cómo calcular el número de tu pareja en este Día del Novio?

Esta explicación es tan sencilla como para que el próximo Día del Novio sumes números hasta conseguir un solo dígito. Sumas los números (si es que son de doble dígito) de tu Mes, sumas los números de tu Día y sumas los números de tu Año. Esas cifras las vuelves a sumar y si vuelve a salir doble dígito, las vuelves a sumar hasta que quedé un número del 1 al 9. Y he aquí las explicaciones del resultado de cada número.

¿Qué significa el número que salió con mi pareja en este Día del Novio?

Uno - Estas parejas son regularmente de energías intensas. Les gusta superar retos juntos, aunque también existen constantes luchas de poder.

Dos - Las sumas de ambos se consideran llenas de compañerismo y cuidado del otro, pero sus aspectos negativos suelen exponer dependencia marcada hacia la pareja.

Tres - Existe un gozo total en el ámbito de salir y acumular experiencias, sin embargo esta pareja no puede vivir sin arreglar los problemas de manera inmediata.

Cuatro - Son un par de personas que buscan la estabilidad, creando planes a largo plazo, pero suelen caer en la rutina.

Cinco - Aquí conviven personas muy espontáneas y que viven siempre en movimiento, sin embargo delimitar independencia y compromiso les cuesta mucho.

Seis - Es común que se logre un vínculo muy protector y afectuoso, pero regularmente caen en el exceso de control y en sacrificios exagerados.

Siete - Estas personas logran una conexión total en mente y hasta espíritu, sin embargo suelen pelear cuando alguno pide un respiro para acudir a un espacio personal.

Ocho - La energía de estas parejas anhelan el objetivo de construir, pero es común que choquen con la lucha por competir.

Nueve - En esta opción se representan parejas que aprenden demasiado de todo, pero esto ocurre en medio de cambios muy importantes y etapas intensas en lo emocional.