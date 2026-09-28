¿Quién es el Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP?; esto se sabe del Granjero que asumirá el mando dentro de la competencia

Es oficial, La Granja VIP Segunda Temporada acaba de iniciar su cuarta semana en donde uno de los roles más importantes será el del Capataz. Hasta el momento se desconoce quién ocupará este puesto ya que esto se revelará hasta la Gala de este 28 de septiembre, misma que dará inicio en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

¿Cómo se elegirá al Capataz de la cuarta semana de La Granja VIP?

Cada lunes dentro de La Granja VIP se hace la elección de Capataz, este es quien tiene un papel muy importante durante la semana ya que es el encargado de asignar tareas, coordinar las actividades y labores de cada Granjero además de que él es quién hace las compras, duerme en una habitación con más comodidades y tiene inmunidad por lo que no puede quedar en riesgo de abandonar la competencia. Ahora bien, el Capataz se elige mediante una dinámica de juego en donde los Granjeros deberán enfrentarse en una prueba de destreza y habilidades físicas y destrezas mentales, esto sin dejar de lado que el tiempo en el reloj es un factor decisivo; sólo el más rápido y quien logre finalizar la prueba de forma correcta y rápida tendrá el título de Capataz.

¿Quiénes han sido Capataz hasta el momento en La Granja VIP?

Hasta el momento tres Granjeros han tenido la oportunidad de ser Capataz en La Granja VIP Segunda Temporada: Julio Camejo durante la primera semana, Pascal Nadaud durante la segunda semana y Mario “Mono” Osuna durante la tercera. Cada uno de ellos tomó decisiones con base en su propio juicio, mismas que afectaron de diversas firmas a los Granjeros.

¿Quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP?

Hasta el momento se desconoce quiénes son los nominados de la cuarta semana de La Granja VIP ya que será hasta la Gala de este lunes 28 de septiembre que se revele a quién nominó el ex Granjero Carlos Trejo, antes de quedar eliminado de la competencia, ya que esto forma parte de “El Legado” que dejó en la cuarta semana del reality. La persona que quede nominada automáticamente quedará en riesgo de abandonar la competencia para siempre.