Cómo hacer una lámpara de agua con una botella de plástico: paso a paso

Una botella de plástico puede convertirse en una lámpara de agua sencilla, económica y decorativa para iluminar un rincón del hogar. Con pocos materiales y una fuente de luz LED , es posible reutilizar un envase que normalmente terminaría en la basura.

Cómo hacer una lámpara de agua con una botella de plástico

Para crear esta lámpara casera solo necesitas una botella de plástico transparente, agua, una luz LED pequeña y algunos materiales para decorar. Lo importante es que la botella esté limpia y permita que la luz atraviese el agua.

Materiales

1 botella de plástico transparente con tapa

Agua

1 luz LED pequeña, preferentemente a batería

Cinta adhesiva

Tijeras o cúter

Papel, cuerda o algún elemento decorativo, opcional

Paso a paso

1. Lava la botella. Retira la etiqueta y limpia muy bien el interior para eliminar cualquier resto de bebida. Déjala secar antes de comenzar.

Retira la etiqueta y limpia muy bien el interior para eliminar cualquier resto de bebida. Déjala secar antes de comenzar. 2. Llénala con agua. Agrega agua hasta dejar la botella casi llena, pero sin llegar completamente al borde. Cierra bien la tapa para evitar derrames.

Agrega agua hasta dejar la botella casi llena, pero sin llegar completamente al borde. Cierra bien la tapa para evitar derrames. 3. Prepara la fuente de luz. Coloca una pequeña luz LED en la parte inferior o junto a la botella, de manera que ilumine el recipiente desde abajo o desde un costado. Es importante utilizar una luz LED de baja temperatura y mantener cualquier componente eléctrico protegido del agua.

Coloca una pequeña luz LED en la parte inferior o junto a la botella, de manera que ilumine el recipiente desde abajo o desde un costado. Es importante utilizar una luz LED de baja temperatura y mantener cualquier componente eléctrico protegido del agua. 4. Fija la botella. Utiliza cinta adhesiva o una base sencilla para mantener la botella estable. Así evitarás que se caiga y se derrame el agua.

Utiliza cinta adhesiva o una base sencilla para mantener la botella estable. Así evitarás que se caiga y se derrame el agua. 5. Decora la lámpara. Puedes envolver la parte exterior con cuerda, papel decorativo o una tira de tela. Si quieres conservar el efecto luminoso, evita cubrir completamente la superficie transparente.

Puedes envolver la parte exterior con cuerda, papel decorativo o una tira de tela. Si quieres conservar el efecto luminoso, evita cubrir completamente la superficie transparente. 6. Enciende la luz.Cuando la habitación esté con poca iluminación, enciende el LED. El agua ayudará a distribuir la luz por el interior de la botella y creará un efecto decorativo suave.

Importante: no coloques velas, focos incandescentes ni otras fuentes de calor dentro o pegadas a la botella de plástico. Para este tipo de manualidad, una luz LED es una alternativa más adecuada.

Diseña tu propia lámpara de agua con botellas de plástico.|(ESPECIA/Pinterest)

¿Cómo se puede iluminar con botellas de agua?

Las botellas transparentes pueden aprovecharse como difusores caseros de luz. Cuando una fuente LED se coloca cerca de ellas, el agua permite que la iluminación se distribuya por una superficie más amplia y genere un efecto brillante.

Para conseguir un resultado más llamativo, puedes utilizar una botella de plástico transparente y colocar la luz en la parte inferior. También es posible experimentar con diferentes tamaños de recipientes o utilizar varias botellas juntas para crear una pequeña composición luminosa.

Otra opción consiste en añadir unas gotas de colorante alimentario al agua. De esta manera, la botella puede adquirir diferentes tonalidades y convertirse en un elemento decorativo para una habitación, terraza o espacio exterior protegido.

Otras ideas para hacer lámparas con botellas de plástico recicladas

Una vez que tengas una botella disponible, puedes transformarla en otros diseños de iluminación reciclada:

Lámpara con botellas agrupadas: junta varias botellas transparentes alrededor de una luz LED para crear una lámpara más grande.

junta varias botellas transparentes alrededor de una luz LED para crear una lámpara más grande. Lámpara colgante: corta y decora la parte inferior de varias botellas para formar pantallas ligeras alrededor de luces LED.

corta y decora la parte inferior de varias botellas para formar pantallas ligeras alrededor de luces LED. Lámpara con botellas de colores: utiliza envases de diferentes tonalidades para crear un efecto de luz más decorativo.

utiliza envases de diferentes tonalidades para crear un efecto de luz más decorativo. Lámpara con botellas y cuerda: cubre parcialmente el exterior con cuerda de yute para conseguir un acabado rústico sin bloquear completamente la luz.

cubre parcialmente el exterior con cuerda de yute para conseguir un acabado rústico sin bloquear completamente la luz. Guirnalda con botellas pequeñas: coloca pequeños recipientes de plástico alrededor de luces LED de una guirnalda para crear una decoración original.

La clave está en reutilizar las botellas sin complicar demasiado el proyecto. Con agua, una fuente LED segura y un poco de creatividad, un envase de plástico puede convertirse en una lámpara decorativa para el hogar.