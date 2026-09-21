Ideas DIY: 5 ideas creativas para organizar tu escritorio inspiradas en Garfield

Las propuestas de las ideas DIY son de las más variadas y entretenidas. Este tipo de manualidades ya se ha ganado un gran lugar en la agenda de miles de personas que han encontrado en ellas una forma de expresarse y una pausa en medio de sus rutinas estresantes.

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Estas invitan a las personas a darle forma a objetos decorativos o a personalizar algunos existentes a partir de la imaginación y nuestro poder creativo. Distintos niveles de dificultad caracterizan a las ideas DIY y la inspiración llega de distintos lugares.

Ideas DIY Garfield

Películas, series, animales y grupos musicales son solo algunos de los temas que inspiran cada proyecto de las ideas DIY. Como ejemplo, hoy ponemos de relieve 5 propuestas que ayudan a organizar un escritorio con la estética de Garfield.

#backtoshool #portadascreativas ♬ Sweet September - Serene Station @honeymanualidades DIY: Portada GARFIELD 🧡💛🩷 Del 1 al 10 ¿Qué tanto te gustó? ¿Te gustaría aprender paso a paso? Comenta “PORTADA” para compartirte todos los detalles 😍 ✨Si disfrutas crear, dibujar y llenar tus cuadernos de color… ¡este curso te va a ENCANTAR!😍🎨 Prepárate para crear más de 20 portadas diferentes EN VIVO, aprendiendo paso a paso ideas, diseños y detalles que harán que tus cuadernos sean únicos y súper creativos. 🥰✏️ 🌸 No importa si eres principiante: vamos a dibujar, decorar y colorear juntas desde cero. Te enseñaré qué marcadores usar y cómo usarlos para que tus portadas luzcan hermosas. #portadas

Garfield es uno de los personajes de ficción más famosos de la televisión. Fue creado por Jim Davis en 1978 y se ha convertido en una mascota que entretiene a grandes y chicos con sus historias y ocurrencias.

Escritorio con estilo Garfield

Transformar un área de trabajo en un rincón lleno de personalidad, nostalgia y una buena dosis de sarcasmo amigable con el estilo de Garfield, es una inspiración perfecta para romper con la monotonía de la oficina o la zona de estudio.

Es en este marco que crear nuestros propios organizadores temáticos no solo te ayuda a mantener el desorden a raya, sino que convierte la organización en un proceso creativo y entretenido. A continuación, se detallan cinco ideas DIY sencillas para transformar un escritorio al más puro estilo de Garfield:

Portalápices "Lasaña de Escritorio"

Materiales: Una caja pequeña de cartón (como una de pañuelos o de zapatos pequeña), pintura acrílica color crema, naranja y rojo, e imágenes imprimibles o recortes de Garfield.

Paso a paso: Pinta la base de la caja imitando los tonos de una bandeja de lasaña recién horneada. Puedes usar masa de secado al aire o arcilla polimérica para moldear tiras de "pasta" y "queso derretido" cayendo por los bordes. En el centro, coloca una figura o ilustración recortada de Garfield abrazando el recipiente. Separa el interior con divisiones de cartón para clasificar bolígrafos, marcadores y tijeras.

Tablero de Notas "Odio los Lunes"

Materiales: Un marco de fotos de madera viejo, una lámina de corcho, pintura naranja, plumón permanente negro y chinches (chinchetas) decorativas.

Paso a paso: Corta el corcho al tamaño de la base del marco y píntalo con la carita somnolienta de Garfield o con su clásica expresión de desaprobación. En la parte superior del marco, pinta en letras grandes la frase “Odio los Lunes” o “Despiértame el Viernes”. Úsalo para sujetar con chinches tus pendientes importantes, notas adhesivas o calendarios de la semana.

Organizador de Cables "Odie"

Materiales: Rollos de papel higiénico de cartón, fieltro color amarillo, marrón y rojo, pegamento y tijeras.

Paso a paso: Forra cada tubo de cartón con fieltro amarillo para simular el cuerpo del fiel perrito Odie. Añade las manchas marrones características y corta en fieltro rojo su icónica lengua gigante saliendo del borde superior. Pégalos juntos en fila sobre una base de cartón firme. Pasa los cables enrollados, cargadores y audífonos por el interior de cada tubo para mantenerlos desenredados y ocultos.

Soporte para Libros y Documentos "Cama de Pookie"

Materiales: Dos sujetalibros básicos de metal o madera, pintura acrílica marrón y rosa, y un osito de peluche pequeño (estilo Pookie) o arcilla para moldearlo.

Paso a paso: Pinta la base de los sujetalibros para que parezcan una pequeña camita o marco acolchado. En uno de los extremos, pega al osito Pookie con una pequeña manta de tela. En el otro extremo, coloca una figura de Garfield durmiendo placenteramente. Colócalos a los lados de tus cuadernos, carpetas o libros para mantenerlos en posición vertical con una estética muy tierna.

Bandeja de Salida "Caja de Pizza de Garfield"