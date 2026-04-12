3 ideas para cortarte el cabello y lucir elegante después de los 50

A partir de los 50 años, elegir un corte de cabello adecuado puede marcar una gran diferencia en la imagen personal, ya que ayuda a resaltar facciones, suavizar líneas de expresión y aportar frescura. Opciones como el bixie, el midi bob y las capas largas se posicionan como alternativas modernas y elegantes que combinan practicidad con estilo, adaptándose a distintos tipos de pelo y rutinas.

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Expertos coinciden en que no se trata de "cortar por edad", sino de encontrar un estilo que acompañe la personalidad y potencie la textura natural del cabello. Según el reconocido estilista español Eduardo Sánchez, los cortes que aportan movimiento y ligereza son clave para lograr un look sofisticado sin endurecer los rasgos.

¿Cuáles son los cortes de cabello ideales para las mujeres de más de 50 años?

A la hora de renovar el look, estos 3 estilos se destacan por su versatilidad y capacidad de rejuvenecer sin perder elegancia:



Bixie (mezcla de bob y pixie)

Este corte combina la frescura del pixie con la estructura del bob. Es ideal para quienes buscan un cambio moderno y fácil de mantener. Aporta volumen en la parte superior y suaviza el contorno del rostro. Tip de experto: el estilista británico Sam McKnight recomienda texturizar las puntas para evitar un acabado rígido y lograr un efecto más natural.

Midi bob (a la altura de los hombros)

Es uno de los cortes más favorecedores y atemporales. Su longitud permite llevarlo lacio, con ondas o recogido, lo que lo convierte en una opción práctica y elegante. Consejo profesional: según L’Oréal Professionnel, un midi bob con ligera inclinación hacia adelante estiliza el cuello y define la mandíbula.

Capas largas

Perfectas para quienes prefieren no perder largo. Las capas aportan movimiento, ligereza y volumen, evitando que el cabello se vea pesado o sin forma. Recomendación: el estilista argentino Leo Leiva destaca que las capas bien distribuidas ayudan a enmarcar el rostro y dan un efecto visual más dinámico.

¿Cómo elegir el corte de cabello ideal después de los 50 según tu rostro y tipo de cabello?

Elegir el corte adecuado implica tener en cuenta varios factores más allá de las tendencias. Los expertos sugieren considerar:



Forma del rostro: rostros redondos se benefician de cortes con altura (como el bixie), mientras que los alargados lucen mejor con volumen lateral (midi bob).

rostros redondos se benefician de cortes con altura (como el bixie), mientras que los alargados lucen mejor con volumen lateral (midi bob). Textura del cabello: cabellos finos ganan cuerpo con capas o cortes estructurados, mientras que los gruesos necesitan desbastado para evitar exceso de volumen.

cabellos finos ganan cuerpo con capas o cortes estructurados, mientras que los gruesos necesitan desbastado para evitar exceso de volumen. Rutina diaria: cortes como el bixie requieren menos tiempo de peinado, mientras que las capas largas pueden demandar más mantenimiento.

cortes como el bixie requieren menos tiempo de peinado, mientras que las capas largas pueden demandar más mantenimiento. Estilo personal: la clave está en elegir un corte que refleje la identidad y resulte cómodo en el día a día.

En definitiva, apostar por un cambio de look después de los 50 no solo es posible, sino también una oportunidad para renovar la imagen con elegancia y seguridad.