5 ideas de decoraciones para tu salón de Día de Muertos y Halloween: fáciles, bonitas y económicas

Si durante estas festividades de octubre y noviembre quieres transformar tu salón de clases para celebrar los días de Halloween y Día de Muertos existen varias opciones para decorar las paredes, ventanas, puertas e incluso las sillas y pupitres.

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A continuación te presentamos algunas ideas para que puedas decorar de una manera sencilla, facíl y económica, lo mejor de todo es que puedes crear calabazas fantasmas, flores de cempasúchil y calaveritas para crear un ambiente divertido y lleno de tradición mientras los menores aprenden.

5 Ideas de decoraciones para tu salón de Día de Muertos y Halloween

1.- Altar de muertos

Lo que no puede faltar durante las festividades de Día de Muertos es un altar, así que esta decoración es básica ya que los niños aprenderán más de la cultura mexicana y podrán participar todos llevando artículos para armar el altar. Asimismo, a la hora de colocarla cada uno podrá apoyar. Puedes utilizar cajas de cartón para crear diferentes niveles, papel picado de colores, flores de cempasúchil naturales o de papel y calaveritas.

2.- Puerta decorada de fantasma o calabaza

La puerta del salón es otro lugar protagonista ya que puedes decorarla con personajes de Halloween como momias, fantasmas, calabazas o hasta catrinas dependiendo el personaje que escojan serán los materiales para hacer esta manualidad. Lo básico es utilizar cartulinas negras, naranjas y blancas para crear calabazas sonrientes, papel crepe blanco y hojas negras para hacer fantasmas amigables.

3.- Rincón de calaveritas literarias

Otra tradición que se realiza en las escuelas es la creación de calaveritas literarias, así que puedes pedirle a cada uno de los alumnos realizar una, ya sea inspirada en sus compañeros, personajes o artistas. Una vez que todos cumplan puedes adaptar un rincón del salón para que ahí se pegue cada uno de los trabajos.

4.- Ventanas con fantasmas, vampiros o momias

Las ventanas ofrecen un espacio ideal para crear una decoración llamativa sin ocupar mesas ni estantes. Recorta flores de cempasúchil en papel naranja, calaveritas de colores y fantasmas blancos para pegarlos en ese espacio.

5.- Pared decorada con calaveritas

Una de las formas más sencillas de transformar el salón es decorar una pared con figuras hechas de cartulina o papel de colores. Recorta calaveritas, calabazas y fantasmas de esta manera puedes combinar Halloween y Día de Muertos.