4 ideas de pines de Baby Huntrix para decorar la mochila de un fan de Kpop Demon Hunters

¿Eres fan de Kpop Demon Hunters y quieres llevar la magia y pasión de las Guerreras Kpop a dondequiera que vayas? ¡Decorar tu mochila con pines es una opción súper divertida, original y económica! En línea existen diversas plantillas para que hagas tus propios pines. No obstante, nuestros favoritos son aquellos ilustrados con las HUNTRIX en su versión Baby, pues lucen encantadores y muy tiernos. A continuación, te compartimos algunas ideas de diseños para que los combines con tus adornos favoritos y crees estilos únicos.

También te puede interesar: 5 stickers de Baby Rumi para imprimir GRATIS para los fans de Kpop Demon Hunters

4 ideas de pines de Baby Huntrix para decorar la mochila de un verdadero fan de Kpop Demon Hunters

Los pines de las Baby HUNTRIX son de las mejores opciones para decorar tu mochila si estás en busca de un adorno súper cute y adorable, pues sus caritas tiernas y expresivas le dan un toque único a cualquier artículo que desees personalizar. Estos diseños son ideales para quienes quieren una decoración sencilla, pero a la vez colorida y llena de estilo. Puedes colocar un pin gigante en la parte delantera de la mochila, para que destaque a primera impresión, o combinar varios diseños pequeños. El chiste es dejar volar tu imaginación y plasmar el estilo que más te represente. Aquí los pines:

Pin 1

Pin 2

Pin 3

Pin 4

¿Cómo hacer tus propios pines caseros de Baby HUNTRIX con cartón y seguros?

Hacer tus propios pines caseros es bastante sencillo. Da click en las inspiraciones que más te gusten y descarga las imágenes de manera directa en Pinterest, ya sea que las guardes en tu ordenador o dispositivo móvil. Ajusta su tamaño, de acuerdo a tu preferencia. Te recomendamos que cada imagen sea de un aproximado de entre 4 y 6 centímetros para que luzca mejor. Posteriormente, imprímelas en hojas blancas o papel opalina para mayor resistencia. Recórtalas y pégalas sobre un trozo de cartón delgado o cartón corrugado para darles firmeza.

Protege el diseño con cinta adhesiva transparente o papel mica. Finalmente, fija un seguro pequeño en la parte trasera, ya sea que lo pegues con cinta resistente o un pegamento fuerte. Si es necesario, pide ayuda a un adulto. Y listo. Tendrás tus propios pines de las Baby Huntrix para decorar tu mochila y mostrar tu pasión por las Guerreras Kpop.