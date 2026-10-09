Cómo usar el cartón que tienes en casa para poner la ofrenda de Día de Muertos
No gastes de más este Día de Muertos. Aprende cómo usar el cartón que tienes en casa para construir y decorar una hermosa ofrenda tradicional paso a paso
La tradición del Día de Muertos es uno de los momentos más bellos y significativos del año, pero armar un altar desde cero a veces puede representar un reto por el espacio o el costo de las estructuras. Afortunadamente, puedes hacer tu ofrenda con cartón de las cajas de envíos, zapatos o cereales.
Reciclar este material no solo es una excelente opción ecológica y económica, sino que te permite modelar un altar completamente a tu gusto.
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Cómo usar el cartón que tienes en casa para la ofrenda del Día de Muertos
- Niveles del altar con cajas de zapatos o envíos
Una ofrenda tradicional suele llevar 2, 3 o 7 niveles. En lugar de usar mesas pesadas, apila cajas de cartón de diferentes tamaños en forma de escalera. Asegura las uniones con cinta canela o de enmascarar para que resistan el peso. Al final, cúbrelas con un mantel o papel picado y nadie notará lo que hay debajo.
- Arco de flores de cempasúchil simulado
Puedes crearlo desarmando una caja grande de cartón y recortando una silueta semicircular ancha. Píntala de negro o café y pégale encima flores de cempasúchil hechas con papel de china. Sujétalo con cinta en la parte trasea del nivel superior de tu altar.
- Retablos y portarretratos vintage para los difuntos
En lugar de comprar marcos costosos que se puedan caer y romper, corta rectángulos de cartón e imprime o dibuja marcos con motivos de calaveritas y flores.
- Calaveritas de azúcar ficticias en 3D
Si tienes cajas de cereal o de galletas, dibuja la silueta de una calavera por duplicado, añade una tira de cartón en medio para darles volumen y únelas. Píntalas de blanco y decóralas con pintura inflable o plumones de colores para simular el azúcar glass.
- Escalones decorativos y portavelas falsos
Las veladoras de cera real pueden ser peligrosas sobre una estructura de cartón. Para solucionarlo, corta tubos de cartón de papel higiénico o de cocina a diferentes alturas, píntalos de blanco con gotas de cera de silicón caliente y coloca una vela de luces LED dentro.