Cómo usar el cartón que tienes en casa para poner la ofrenda de Día de Muertos

La tradición del Día de Muertos es uno de los momentos más bellos y significativos del año, pero armar un altar desde cero a veces puede representar un reto por el espacio o el costo de las estructuras. Afortunadamente, puedes hacer tu ofrenda con cartón de las cajas de envíos, zapatos o cereales.

Reciclar este material no solo es una excelente opción ecológica y económica, sino que te permite modelar un altar completamente a tu gusto.

¡La desesperación se apodera de los celestes en el Exatlón!

Cómo usar el cartón que tienes en casa para la ofrenda del Día de Muertos

Niveles del altar con cajas de zapatos o envíos

Una ofrenda tradicional suele llevar 2, 3 o 7 niveles. En lugar de usar mesas pesadas, apila cajas de cartón de diferentes tamaños en forma de escalera. Asegura las uniones con cinta canela o de enmascarar para que resistan el peso. Al final, cúbrelas con un mantel o papel picado y nadie notará lo que hay debajo.

Niveles del altar con cajas de zapatos o envíos|Gemini IA

Arco de flores de cempasúchil simulado

Puedes crearlo desarmando una caja grande de cartón y recortando una silueta semicircular ancha. Píntala de negro o café y pégale encima flores de cempasúchil hechas con papel de china. Sujétalo con cinta en la parte trasea del nivel superior de tu altar.

Arco de flores de cempasúchil simulado|Gemini

Retablos y portarretratos vintage para los difuntos

En lugar de comprar marcos costosos que se puedan caer y romper, corta rectángulos de cartón e imprime o dibuja marcos con motivos de calaveritas y flores.

Retablos y portarretratos vintage para los difuntos|Gemini

Calaveritas de azúcar ficticias en 3D

Si tienes cajas de cereal o de galletas, dibuja la silueta de una calavera por duplicado, añade una tira de cartón en medio para darles volumen y únelas. Píntalas de blanco y decóralas con pintura inflable o plumones de colores para simular el azúcar glass.

Calaveritas de azúcar ficticias en 3D|Pinterest

Escalones decorativos y portavelas falsos

Las veladoras de cera real pueden ser peligrosas sobre una estructura de cartón. Para solucionarlo, corta tubos de cartón de papel higiénico o de cocina a diferentes alturas, píntalos de blanco con gotas de cera de silicón caliente y coloca una vela de luces LED dentro.

