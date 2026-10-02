Día de Muertos al estilo K-Pop Demon Hunters: 4 ideas para decorar tu calaverita al estilo de Rumi, Mira y Zoey

El Día de Muertos es una de esas celebraciones que permiten echar a volar la imaginación y si eres fan de KPop Demon Hunters puedes llevar a Rumi, Mira y Zoey hasta tu decoración con unas calaveritas muy originales.

Durante estas fechas en varias escuelas del país piden que los alumnos disfracen calaveritas ya sea de personajes históricos, celebridades o personajes de películas, caricaturas o series, así que si tu pequeño es fan de esta película aquí tienes algunas ideas fáciles, rápidas y sencillas para recrear tus personajes y hacer que la tarea o actividad en familia sea más divertida.

Recuerda que para esta actividad es muy sencilla solo necesitas una plantilla de calaverita de cuerpo completo, pegamento adhesivo, tijeras, piezas de fomi, papel crepé, hojas de color, estambre, gliter, sticker o los materiales que tu decidas, ya que aquí se puede jugar bastante con la imaginación para darle personalidad y estilo acada personaje de las HUNTR/X.

4 ideas para vestir una calaverita como Las Guerreras del KPop

1.- Calaveritas de las Guerreras del KPop

Si no te decides por un solo personaje puedes elaborar a los tres personajes principales, Rumi, Mira y Zoey solo necesitas las plantillas de los esqueletos y comenzar a darles su toque personale, puedes utilizar fomi para crear la vestimenta, estambre para el cabello y colores para recrear un maquillaje y darle color a sus ojos. Recuerda que se puede jugar con la imaginación y cambiar los colores de la vestimenta o agregar más detalles que le gusten a tu hija o hijo.

2.- Calverita de Rumi

Para crear la calaverita inspirada en Rumi recuerda tomar la plantilla de la calaverita y con fomi puedes crear su vestimenta ya sea de HUMTR/X o lo normal, incluso solo puedes dibujar las prendas con colores, para un detalle único.

Puedes crear su destacado cabello morado con papel crepe crea tres tiras gruesas y empieza a trenzar y coloca en la cabeza, aquí puedes dejar volar tu imaginación y puedes agregar diamantina en el peinado, así como sticker de brillos o flores. Si tienes estambre, también puedes hacer una trenza gruesa y pegarla alrededor de la cabeza.

3.- Calaverita de Mira

Si el persoanej favorito de tu hija o hijo es Mira puedes tomar hojas de color rosa y hacer largas tiras doblarlas ligeramente y hacer una melena larga con un poco de ondas en las puntas o dejarlas completamente lacias. Otra alternativa es utilizar papel crepé.

Para la ropa puedes elegir el outfit que mas te gusta y recrearlo con fomi, hojas de color, papel crepe o colorearlos con colores, plumones o crayones.

4.- Calaverita de Zoey

Para la tercera calaverita, el azul será el protagonista. Puedes crear a Zoey con sus distinguidos chongos y fleco con papel crepé negro puedes crear dos bolitas y simular el peinado y para el fleco puedes cortar pequeños trozos de estambre.

Otra idea es crear los chongitos y flecos con fomi blanco, aquí la distinción es que en lugar de un cabello negro será azul ya que puedes colocar en el fomi bastante diamantina, como la imagen de abajo que esta como referencia. Para la ropa también puede hacerse con fomi, crea la ropa e incluso puedes crear también un diseño de botas.