Ideas DIY: 3 proyectos creativos para armar bolsas de truco o trato con caras de monstruo

El camino hacia el 31 de octubre ha iniciado hace una semana y es que no se trata de solo aguardar que culmine el mes sino que ese día se conmemorará Halloween. Esta celebración ha ganado lugar en distintos países y ya muchos están trabajando en su disfraz.

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Halloween también invita a decorar los hogares por lo que en muchos casos manualidades como las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se emplean para la creación de diferentes tipos de ornamentaciones. Además, como te contaremos a continuación, con esta práctica podrás crear tu bolsa casero de troco o trato.

Ideas DIY de Halloween

Las ideas DIY nos permiten crear o personalizar una gran cantidad de objetos y ahora, con la llegada de Halloween, las propuestas parecen multiplicarse. Además, como se mencionó, podemos darle forma a bolsas de truco o trato por lo que el proceso creativo puede entretenernos a lo largo de todo el mes.

Lo primero que debemos saber es que “truco o trato” es la costumbre más famosa de la noche de Halloween. Es una actividad tradicionalmente infantil en la que los niños se disfrazan y van de casa en casa por su vecindario pidiendo golosinas.

¿Cómo armar bolsas de truco o trato?

Tras lo señalado, si estás pensando en salir disfrazado el 31 de octubre a pedir dulces, será mejor que no olvides tu bolsa de truco o trato. Para eso, las ideas DIY que se detallan a continuación te ayudarán a diseñar las bolsas más destacadas.

Las propuestas te permitirán darle forma de monstruo a tus bolsas de truco o trato y será un proceso muy fácil y económico ya que la mayoría de los materiales requeridos pueden ser reciclados:

El Monstruo Glotón

Este diseño utiliza la propia abertura de la bolsa como si fuera la enorme boca abierta de una criatura hambrienta lista para "tragar" los caramelos.

Materiales: Una bolsa de tela lisa (o fieltro), retazos de fieltro de colores (blanco, negro, verde, morado), silicona fría o pegamento para tela y tijeras.

Paso a paso



Corta en fieltro blanco una hilera de dientes afilados o mellados y pégalos en el borde superior interior de la apertura de la bolsa. En el frente de la bolsa, pega varios ojos saltones de diferentes tamaños recortados en fieltro (puedes ponerle tres, cuatro o solo un gran ojo central). Añade detalles adicionales como una lengua gigante colgando hacia abajo o unas cejas enojadas/divertidas para darle expresión.

El Frankenstein Reciclado

Aprovecha las bolsas de papel del supermercado para crear al clásico monstruo de laboratorio con un toque tridimensional muy fácil de ensamblar.

Materiales: Bolsa de papel kraft con asas, pintura acrílica verde y negra, cartulinas (negra, blanca y gris), pincel y pegamento en barra.

Paso a paso



Pinta toda la superficie frontal de la bolsa con pintura acrílica verde y deja secar por completo. Pinta la parte superior de la bolsa con picos negros para simular el característico cabello de Frankenstein. Recorta dos círculos blancos grandes y dos negros más pequeños para los ojos. Para los tornillos del cuello, corta dos formas de "T" gruesas en cartulina gris y pégalas sobresaliendo en los costados laterales de la bolsa. Dibuja la boca con una línea recta negra e intersécala con pequeñas líneas verticales para simular las costuras.

El Cíclope Peludo

Una opción llena de textura y volumen que destaca por su aspecto esponjoso y colores vibrantes.

Materiales: Bolsa de cartón o tela, lana gruesa de color llamativo (neón, naranja o morado) o tiras de papel pinocho/crepé, una bola de porexpan (unicel) cortada por la mitad y marcadores.

Paso a paso

