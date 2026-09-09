5 ideas creativas para decorar tus fundas de celular de estilo aesthetic paso a paso
Personaliza tu celular. 5 ideas fáciles y creativas para darle un estilo aesthetic a la funda de tu dispositivo móvil.
El estilo aesthetic es una de las grandes tendencias que parece nunca pasar de moda. Esto se debe a que puede adaptarse a todo lo que nos rodea, motivo por el cual no es algo exclusivo de la indumentaria o el diseño de interiores.
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Es por este motivo que tenemos la posibilidad de dotar de este estilo a cualquier cosa que se nos ocurra. Al respecto, hoy te traemos algunas ideas muy creativas para que puedas personalizar la funda de tu celular y que sea única.
Estilo aesthetic
Lo primero a saber es que el estilo aesthetic hace referencia a un término que se traduce del inglés como estético o relacionado con la belleza. Por lo tanto, estamos hablando de un estilo o corriente visual que está centrado en la armonía, el orden visual y una estética muy cuidada.
Esta palabra se utiliza en la actualidad principalmente en la cultura de internet y redes sociales y con ella se describe una forma de vestir, decorar o crear contenido que sigue una paleta de colores, textura o temática coherente y atractiva a la vista.
¿Cómo decorar la funda del celular?
Es por todo lo descrito que transformar una funda transparente o desgastada en un accesorio único se convierte en la forma perfecta de llevar tu estilo a todas partes y darle una segunda vida a tus objetos.
Las 5 ideas que se comparten a continuación te permitirá darle a tu teléfono un toque aesthetic muy especial ya que puedes utilizar materiales accesibles para crear diseños personalizados y dignos de cualquier tablero de inspiración:
Collage vintage
- Paso 1: Recorta imágenes de revistas antiguas, libros viejos, partituras o imprime fotos pequeñas que sigan una paleta de colores coherente (tonos sepia, blanco y negro, o pasteles suaves).
- Paso 2: Presenta los recortes sobre el reverso de tu teléfono, superponiéndolos de forma asimétrica para crear profundidad visual.
- Paso 3: Fíjalos con pequeños trozos de cinta de doble cara. Al colocar una funda transparente por encima, el diseño quedará protegido y podrás cambiarlo cuando te aburras sin dejar residuos de pegamento.
Resina y flores prensadas
- Paso 1: Recolecta flores pequeñas u hojas de tu jardín y prénsalas dentro de un libro pesado durante unos días hasta que estén completamente secas y planas.
- Paso 2: Acomoda y pega suavemente las flores sobre la parte exterior de una funda rígida transparente usando apenas una gota de pegamento.
- Paso 3: Prepara resina epoxi transparente y vierte una capa muy fina y uniforme sobre toda la superficie trasera. Deja curar el tiempo indicado en el envase en un espacio nivelado y libre de polvo.
Textura minimalista con acrílico
- Paso 1: Limpia a fondo una funda lisa con alcohol para eliminar cualquier rastro de grasa o suciedad.
- Paso 2: Mezcla pintura acrílica en tonos neutros (crema, arcilla, verde matcha) con un poco de bicarbonato de sodio o polvo de hornear para lograr una pasta espesa y texturizada.
- Paso 3: Aplica la mezcla con una espátula pequeña o un cuchillo de plástico, haciendo trazos irregulares y gruesos, como si fuera estuco. Deja secar al aire y sella con laca transparente mate en aerosol.
Efecto holográfico y stickers
- Paso 1: Consigue papel vinilo holográfico o cinta metalizada brillante y recorta formas dinámicas como estrellas, mariposas o figuras geométricas.
- Paso 2: Adhiere estos recortes sobre una funda negra sólida o totalmente transparente para generar un alto contraste.
- Paso 3: Intercala pegatinas en relieve (puffy stickers) de colores vibrantes para lograr esa estética nostálgica y saturada de los años 2000.
Relieve con perlas y cuentas
- Paso 1: Reúne medias perlas de bijouterie, strass o desarma collares y pulseras que ya no utilices para reciclar sus piezas.
- Paso 2: Aplica un pegamento de contacto fuerte (tipo E6000 o similar) usando un escarbadientes para colocar microgotas alrededor del marco de la cámara y los bordes exteriores de la funda.
- Paso 3: Coloca las perlas y cuentas sobre el pegamento con ayuda de unas pinzas de depilar. Presiona ligeramente y deja secar por 24 horas antes de manipular la funda.