5 ideas creativas para decorar tus fundas de celular de estilo aesthetic paso a paso

El estilo aesthetic es una de las grandes tendencias que parece nunca pasar de moda. Esto se debe a que puede adaptarse a todo lo que nos rodea, motivo por el cual no es algo exclusivo de la indumentaria o el diseño de interiores.

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Es por este motivo que tenemos la posibilidad de dotar de este estilo a cualquier cosa que se nos ocurra. Al respecto, hoy te traemos algunas ideas muy creativas para que puedas personalizar la funda de tu celular y que sea única.

Estilo aesthetic

Lo primero a saber es que el estilo aesthetic hace referencia a un término que se traduce del inglés como estético o relacionado con la belleza. Por lo tanto, estamos hablando de un estilo o corriente visual que está centrado en la armonía, el orden visual y una estética muy cuidada.

Esta palabra se utiliza en la actualidad principalmente en la cultura de internet y redes sociales y con ella se describe una forma de vestir, decorar o crear contenido que sigue una paleta de colores, textura o temática coherente y atractiva a la vista.

¿Cómo decorar la funda del celular?

Es por todo lo descrito que transformar una funda transparente o desgastada en un accesorio único se convierte en la forma perfecta de llevar tu estilo a todas partes y darle una segunda vida a tus objetos.

Las 5 ideas que se comparten a continuación te permitirá darle a tu teléfono un toque aesthetic muy especial ya que puedes utilizar materiales accesibles para crear diseños personalizados y dignos de cualquier tablero de inspiración:

Collage vintage

Paso 1: Recorta imágenes de revistas antiguas, libros viejos, partituras o imprime fotos pequeñas que sigan una paleta de colores coherente (tonos sepia, blanco y negro, o pasteles suaves).

Paso 2: Presenta los recortes sobre el reverso de tu teléfono, superponiéndolos de forma asimétrica para crear profundidad visual.

Paso 3: Fíjalos con pequeños trozos de cinta de doble cara. Al colocar una funda transparente por encima, el diseño quedará protegido y podrás cambiarlo cuando te aburras sin dejar residuos de pegamento.

Resina y flores prensadas

Paso 1: Recolecta flores pequeñas u hojas de tu jardín y prénsalas dentro de un libro pesado durante unos días hasta que estén completamente secas y planas.

Paso 2: Acomoda y pega suavemente las flores sobre la parte exterior de una funda rígida transparente usando apenas una gota de pegamento.

Paso 3: Prepara resina epoxi transparente y vierte una capa muy fina y uniforme sobre toda la superficie trasera. Deja curar el tiempo indicado en el envase en un espacio nivelado y libre de polvo.

Textura minimalista con acrílico

Paso 1: Limpia a fondo una funda lisa con alcohol para eliminar cualquier rastro de grasa o suciedad.

Paso 2: Mezcla pintura acrílica en tonos neutros (crema, arcilla, verde matcha) con un poco de bicarbonato de sodio o polvo de hornear para lograr una pasta espesa y texturizada.

Paso 3: Aplica la mezcla con una espátula pequeña o un cuchillo de plástico, haciendo trazos irregulares y gruesos, como si fuera estuco. Deja secar al aire y sella con laca transparente mate en aerosol.

Efecto holográfico y stickers

Paso 1: Consigue papel vinilo holográfico o cinta metalizada brillante y recorta formas dinámicas como estrellas, mariposas o figuras geométricas.

Paso 2: Adhiere estos recortes sobre una funda negra sólida o totalmente transparente para generar un alto contraste.

Paso 3: Intercala pegatinas en relieve (puffy stickers) de colores vibrantes para lograr esa estética nostálgica y saturada de los años 2000.

Relieve con perlas y cuentas