Lucerito Mijares rompe el silencio después de haberse sometido a una delicada cirugía; esto dijo

A través de redes sociales la hija de Lucero y Manuel Mijares, Lucerito Mijares decidió romper el silencio sobre su estado de salud luego de que circularon varias versiones sobre una supuesta emergencia médica que atravesó los primeros días de septiembre. Ahí indicó que todo comenzó con una apendicitis y que finalmente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

A través de una historia de Instagram, la joven artista confirmó que sí estuvo hospitalizada y que tuvo que ser sometida a una cirugía y que actualmente se encuentra bien, en el video también se tomó el tiempo para pedir a sus seguidores que no dieran crédito a las versiones que comenzaron a circular alrededor de su estado de salud.

“Tuve una apendicitis y ya me operaron”, explicó. “Todo súper, estuvo súper simple, súper fácil”.

¿Cuál es el estado de salud de Lucerito Mijares hoy miércoles 9 de septiembre?

Lucerito Mijares se encuentra bien después de haber sido operada por una apendicitis. La propia cantante confirmó que fue sometida a una intervención quirúrgica y aseguró que el procedimiento transcurrió sin complicaciones ya que fue fácil y sencilla, también aseguró que se encuentra en buenas condiciones.

“Estoy bien, gracias a todos los que preguntaron, los que me mandaron mensajes, los que se preocuparon”, expresó la intérprete.

La joven también aprovechó para pedir a sus seguidores que no creyeran en las versiones alarmistas que comenzaron a circular en diversos medios y redes sociales.

“No se crean chismes raros que andan luego rondando por ahí”, señaló, dejando claro que no fue más que la apendicitis. Al finalizar su mensaje, Lucerito agradeció especialmente a sus padres, familiares y al personal médico que estuvo pendiente de ella durante este episodio. “Gracias a todos los que me cuidaron…nos veremos pronto”.

¿Quién es Lucerito Mijares?

Lucero Mijares Hogaza, mejor conocida como Lucerito Mijares, tiene 21 años y es la hija menor de los reconocidos cantantes Lucero y Manuel Mijares y desde muy pequeña comenzó a mostrar su interés por el mundo artístico.

Aunque creció rodeada de música y escenarios, Lucerito ha construido poco a poco su propio camino. En 2023 debutó en el teatro musical como Dorothy en El Mago de Oz. También ha destacado por su voz y por sus presentaciones junto a sus famosos padres, además de participar en proyectos televisivos y musicales que le permitieron ganarse un lugar propio frente al público.