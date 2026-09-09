Qué hacer con los frascos de perfume vacíos: 4 ideas para darles un nuevo uso en casa
¿Tienes tu buena colección de frascos de perfume vacíos y no sabes qué hacer con ellos? Checa estas 4 ideas fáciles y creativas para darles un segundo uso en tu hogar.
¿Tu perfume favorito se terminó y no sabes qué hacer con la botella vacía? No te preocupes. Aquí te compartimos 4 ideas creativas y fáciles de implementar para que le des un segundo uso en tu hogar. Así que ve por esa colección de frascos vacíos y pon manos a la obra, porque gracias a su acabado en vidrio puedes crear artículos de decoración verdaderamente lujosos y funcionales. Checa estas inspiraciones.
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4 ideas fáciles y creativas para darle un segundo uso a las botellas y frascos de perfume vacíos
Con las botellas y frascos de perfumes vacíos puedes crear un sinfín de artículos para tu hogar. Desde objetos de decoración hasta productos funcionales con un acabado de lujo. Checa estas 4 ideas creativas y fáciles de implementar; todas le darán un toque súper aesthetic a tu hogar:
- Difusor de aromas: Una de las alternativas más prácticas para dar un segundo uso a los frascos de perfume vacíos, sin duda, son los difusores de aroma. Lo único que tienes que hacer es retirar el atomizador, limpiar el frasco, agregar aceite aromático e introducir varillas de bambú y listo. Tendrás un difusor elegante y tu hogar olerá ríquisimo. Si gustas, puedes decorar la botella, aunque los diseños de las mismas suelen ser perfectos para este toque de lujo.
- Floreros: Si eres amante de las flores y las plantitas, esta idea te va a encantar. Retira el atomizador de la botella de perfume vacía y conviértela en un florero súper aesthetic. Te recomendamos introducir flores pequeñas y de tallo delgado para que el frasco luzca mejor. Si bien la botella por sí sola se ve preciosa, puedes agregar un poco de cuerda de yute o encaje en la parte superior para darle un toque aún más girlie y hogareño.
- Jaboneras: Las jaboneras en acabado de vidrio lucen preciosas en el baño. Lo malo es que su precio en el mercado suele ser un poco elevado. Si en casa tienes una botella o frasco de perfume vacío, puedes hacer tu propia jabonera sin gastar cientos de pesos. Asegúrate de limpiar bien el artículo y cambiar el atomizador por un dispensador y listo. Rellena con el jabón líquido de tu preferencia y obtendrás una jabonera súper elegante.
- Pared decorativa: Si tu colección de botellas de perfume es amplía y variada, te recomendamos hacer una pared decorativa. Esto le dará un toque único a tu hogar y es perfecta para darle uso a ese rincón que tal vez no sabes cómo usar. Aquí te compartimos un ejemplo: