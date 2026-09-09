Qué hacer con los frascos de perfume vacíos: 4 ideas para darles un nuevo uso en casa

¿Tu perfume favorito se terminó y no sabes qué hacer con la botella vacía? No te preocupes. Aquí te compartimos 4 ideas creativas y fáciles de implementar para que le des un segundo uso en tu hogar. Así que ve por esa colección de frascos vacíos y pon manos a la obra, porque gracias a su acabado en vidrio puedes crear artículos de decoración verdaderamente lujosos y funcionales. Checa estas inspiraciones.

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4 ideas fáciles y creativas para darle un segundo uso a las botellas y frascos de perfume vacíos

Con las botellas y frascos de perfumes vacíos puedes crear un sinfín de artículos para tu hogar. Desde objetos de decoración hasta productos funcionales con un acabado de lujo. Checa estas 4 ideas creativas y fáciles de implementar; todas le darán un toque súper aesthetic a tu hogar:

