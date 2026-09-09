Ideas DIY: 5 ideas creativas para decorar fiestas temáticas inspiradas en Beetlejuice

Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, suman cada vez más personas que encuentran en ellas una forma de entretenerse, relajarse y reducir los síntomas del estrés. Los proyectos pueden hallarse en redes sociales y tienen un fuerte compromiso con el cuidado del medio ambiente.

¡Así agradeció Andrea su Medalla en el Exatlón!

Son materiales reciclados los que mayormente se utilizan en las ideas DIY, algo que las hace destacarse como una práctica amigable con el planeta. Además, estas propuestas tienen diferentes inspiraciones y hasta nosotros mismos podemos imprimirles nuestra personalización.

Ideas DIY de Beetlejuice

La versatilidad de las ideas DIY ha logrado que los objetos creados se relacionen con temáticas de música, literatura, televisión y fantasía, entre muchas otras más. Es al respecto que la propuesta de esta oportunidad está enfocada en el famoso personaje Beetlejuice.

Beetlejuice es un emblemático personaje de ficción y que le da el título a una comedia de terror fantástica que ha ganado muchos fanáticos. Hay muchas manualidades que hacen referencia a este personaje y hoy nuestra idea DIY se destaca con 5 iniciativas.

Decoración inspirada en Beetlejuice

El universo visual de Beetlejuice ofrece un terreno fértil para la creatividad. Es por eso que transformar cualquier espacio en una fiesta de ambientación "ultraterrena" no requiere un presupuesto elevado, sino aprovechar texturas, iluminación estratégica y materiales reciclados para capturar ese estilo.

A continuación, se detallan 5 ideas DIY con las que podrás decorar una fiesta temática de Beetlejuice de forma muy fácil:

Letrero luminoso del "Superfantasmal" (Betelgeuse)

Materiales: Cartón grueso, pintura negra y roja, luces LED tipo guirnalda o neón flexible.

Paso a paso: Recorta la silueta del icónico cartel de flecha con la palabra "Betelgeuse" (o Beetlejuice). Pinta el fondo de negro con detalles rojos y perfora el contorno para colocar los focos de las luces LED desde la parte trasera.

Efecto: Funciona como el punto focal perfecto para el área del photocall o la entrada.

Globos y mantelería a rayas "Bicho Raro"

Materiales: Manteles blancos de plástico, pintura de aerosol o marcadores negros para tela, globos blancos y cinta aislante negra.

Paso a paso: Personaliza manteles blancos dibujando franjas verticales gruesas en negro. Para la decoración flotante, pega tiras de cinta aislante negra sobre globos blancos inflados con helio para simular el traje característico del personaje.

Efecto: Impregna instantáneamente el espacio con la identidad gráfica principal de la película.

"Gusanoteca" de Gusanos de Arena (Sandworms)

Materiales: Tubos flotadores de espuma para piscina (churros), cinta de carrocero, pintura blanca, negra y verde neón, ojos de plástico.

Paso a paso: Dobla los tubos flotadores dándoles forma serpenteante y asegúralos con alambre. Píntalos con franjas negras y blancas, y moldea la cabeza de dos bocas usando cartón o papel maché antes de añadir los ojos.

Efecto: Puedes colocarlos saliendo de macetas, rincones del suelo o envolviendo las patas de la mesa principal.

Botellas de Pociones y "Agua del Más Allá"

Materiales: Frascos y botellas de vidrio vacíos, impresiones de etiquetas estilo vintage o lúgubre, colorante vegetal verde/morado, agua y brillantina.

Paso a paso: Retira las etiquetas originales del vidrio y pega diseños personalizados con nombres como "Jugo de Escarabajo" o "Polvo de Cáncer de Mamut". Llena los recipientes con agua teñida de verde fluorescente o violeta y añade brillo.

Efecto: Viste la barra de bebidas o la mesa de dulces con un toque de laboratorio del Inframundo.

El "Manual para los Recientemente Fallecidos" como centro de mesa