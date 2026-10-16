Ideas DIY: 3 ideas para decorar calaveritas de azúcar únicas para colocar en tu altar de Día de Muertos

El Día de Muertos es uno de los más especiales para los mexicanos, porque sirve para honrar la memoria de los seres queridos que han partido al otro mundo, sintetiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En este punto, añade que, aunque las fechas fuertes de esta celebración son el 1 y 2 de noviembre, es desde el 28 de octubre que se cree hay almas que bajan a estar en este plano.

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En la previa a estas fechas, los mexicanos trabajan en la creación de los altares, las ofrendas y las decoraciones con las que recordarán a sus seres queridos. En este marco, algunos elementos infaltables del altar se preparan de manera casera y las ideas DIY (Hazlo tú mismo) resultan de mucha ayuda.

Ideas DIY de Día de Muertos

Las ideas DIY son un tipo de manualidades en auge que se enfocan en la creación de objetos de decoración y personalización de otros existentes. Cualquier persona puede hacerlo, es lo que transmiten, y por ello hoy te contaremos de algunos proyectos para el Día de Muertos.

El foco en esta oportunidad se posa sobre las calaveritas de azúcar que, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tienen su origen en el "tzompantli", altar utilizado en la antigüedad en el que se colocaban cráneos como recuerdo de los seres queridos que fallecían.

¿Cómo decorar calaveritas?

Los altares se decoran, entre otras cosas, con diferentes platillos y bebidas entre los que se encuentran las calaveritas de azúcar. Por lo general, estas figuras son decoradas con glaseado colorido, papel de estaño y una tira en la frente donde se escribe el nombre de un difunto o de una persona viva.

A continuación, te daremos a conocer 3 ideas DIY creativas y fáciles para decorar tus calaveritas de azúcar y así poder darles un significado muy especial y personal a la ofrenda del Día de Muertos:

Estilo Tradicional con Relieve en Glaseado Real (Royal Icing) y Semillas

Esta opción busca realzar la estética clásica utilizando texturas naturales y colores vibrantes.

Materiales: Glaseado real de varios colores en mangas pasteleras con duyas finas, semillas pequeñas (como chía, sésamo o amaranto), lentejas de chocolate de colores y mostacillas comestibles.

Paso a paso



Delinea las cuencas de los ojos, la nariz y la sonrisa de la calaverita utilizando el glaseado base (generalmente blanco o negro). Crea coronas de flores o patrones geométricos alrededor de la frente aplicando puntos de glaseado y colocando inmediatamente las semillas o mostacillas sobre ellos para que funcionen como adhesivo. Usa las lentejas de chocolate para formar los centros de las flores grandes y deja secar por completo durante al menos 12 horas en un lugar fresco antes de colocarla en el altar.

Calaveritas Inspiradas en Alebrijes con Detalles Metalizados y Plumas

Si buscas un toque más colorido y fantástico que combine la tradición de las calaveras con la magia de los alebrijes, esta idea es perfecta.

Materiales: Pintura acrílica de colores vibrantes (fucsia, turquesa, amarillo brillante), pinceles finos, rotuladores permanentes metalizados (dorado y plateado), y pequeñas plumas decorativas de colores.

Paso a paso



Pinta toda la base de la calaverita con un color sólido y llamativo (como el turquesa) y deja secar. Dibuja grecas, puntos y patrones de inspiración oaxaqueña utilizando los rotuladores metalizados y acrílicos contrastantes. Con un poco de pegamento blanco o silicona fría, fija suavemente unas plumas pequeñas en la parte posterior o superior de la cabeza para simular un penacho colorido.

Estilo Minimalista y Elegante en Blanco y Dorado (Estilo "Calavera de Gala")

Ideal para un altar con una estética más sobria, moderna y sofisticada, resaltando el brillo sutil de los detalles metálicos.

Materiales: Pintura acrílica blanca mate, rotulador o pintura acrílica dorada de punta fina, y pequeños cristales adhesivos de fantasía (tipo pedrería de bisutería).

Paso a paso

