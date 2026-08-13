Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 explica por qué se le unta aceite a los sartenes antes de cocinar

Saber cocinar no solo implica tener buen sazón, sino que también es importante dominar los trucos que facilitan los procesos y evitan que los utensilios se deterioren antes de tiempo. Uno de los más conocidos es el untar la superficie de los sartenes y cacerolas con un poco de aceite, una técnica que el Chef Édgar Núñez se dio a la tarea de explicar durante el reto de delivery en MasterChef 24/7 para hacer hamburguesas.

De acuerdo con los dichos del "Maestro del fuego", se pone aceite o mantequilla mientras el sartén se calienta para crear una barra protectora que actúe como si fuera un teflón. Es decir, al estar tan caliente, lo singredientes no se expondrán directamente a los materiales, sino que tendrán una capa para que la cocción sea correcta.

"El aceite sirve como un tipo de teflón para que no se pegue", mencionó el experto, que además le aclaró a Lancer que, personalmente, no "cura" los utensilios porque no le parece necesario, sino que se limita a darles un buen uso y ayudarse de algunos secretos para que todas las preparaciones queden increíbles.

Cuando se unta aceite en una plancha caliente, se crea un teflón para que los ingredientes no se peguen|ESPECIAL

¿La carne de hamburguesas va con aceite extra?

Las hamburguesas son uno de los platillos que les fascinan a chicos y grandes por su delicioso sabor, y que además tienen la ventaja de que pueden prepararse con recetas caseras y quedan exquisitas cuando se siguen bien las recetas. Y una duda frecuente es que si al cocinarlas hay que ponerle aceite extra a la carne, lo que en realidad depende plenamente del tipo de proteína que se está usando.

Tal como los cocineros de MasterChef 24/7 mostraron y con el tip del Chef Édgar Núñez, el aceite funciona como teflón para que las piezas no se desintegren, pero hay ocasiones en que por sí mismas ya traen grasa incluida y no hay que poner demasiada cantidad en el fuego. Mientras que cuando los medallones de hamburguesas que no tienen tanta grasa, sí podrían requerir un poco más de aceite para tener una cocción adecuada.