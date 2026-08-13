Los coladores viejos pueden convertirse en una decoración increíble para tu jardín
Antes de llevarlo a la basura, descubre por qué podría convertirse en el detalle que le falta a tu patio
Ese colador que lleva meses guardado en un cajón porque ya está viejo, rayado o simplemente dejó de ser útil en la cocina todavía puede tener una segunda vida. En lugar de desecharlo, puedes aprovechar su forma, estructura y diseño para crear accesorios que aporten un toque diferente a tus espacios exteriores. Además, al combinarlo con plantas, flores, cuerda, cadenas o iluminación, es posible conseguir piezas decorativas con apariencia rústica y artesanal sin gastar demasiado. Solo necesitas elegir el lugar adecuado y dejar volar tu creatividad para convertir un objeto cotidiano en un detalle que destaque entre la vegetación de tu hogar.
Estas son las mejores ideas para reutilizar tu colador viejo en el jardín
Un colador puede pasar de ser un utensilio olvidado en la cocina a convertirse en un elemento decorativo que aporte personalidad a tus espacios exteriores. Estas son algunas ideas sencillas para aprovecharlo.
- Macetas colgantes. Convierte el colador en una maceta para flores, plantas aromáticas o suculentas. Solo necesitas colocar tierra y la planta en su interior y añadir sogas, cuerda resistente o cadenas en los extremos para poder colgarlo. De acuerdo con Los Andes, los agujeros del colador permiten que el exceso de agua salga después del riego, evitando que quede acumulada en el recipiente. Puedes colocar varias macetas a diferentes alturas para crear una composición llamativa en el corredor, terraza o jardín.
- Semilleros portátiles. Otra opción es utilizar los coladores como pequeños semilleros. Coloca una capa de tierra, distribuye las semillas y riega con cuidado.
El drenaje que proporcionan los agujeros, de acuerdo con un artículo de Vistazo, facilita la salida del agua sobrante y permite mover fácilmente el recipiente cuando necesites cambiarlo de lugar. Además, puedes reutilizar varios coladores para separar diferentes tipos de semillas.
- Lámparas rústicas para el patio. Si tienes un colador metálico que ya no utilizas, puedes transformarlo en una lámpara decorativa. Su estructura perforada permite que la luz se proyecte a través de los agujeros y genere un efecto de sombras durante la noche. Para hacerlo de manera segura, utiliza iluminación LED de baja temperatura y componentes diseñados para instalación eléctrica exterior. El resultado puede darle un toque rústico y acogedor al patio o terraza.