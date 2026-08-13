Los coladores viejos pueden convertirse en una decoración increíble para tu jardín

Ese colador que lleva meses guardado en un cajón porque ya está viejo, rayado o simplemente dejó de ser útil en la cocina todavía puede tener una segunda vida. En lugar de desecharlo, puedes aprovechar su forma, estructura y diseño para crear accesorios que aporten un toque diferente a tus espacios exteriores. Además, al combinarlo con plantas, flores, cuerda, cadenas o iluminación, es posible conseguir piezas decorativas con apariencia rústica y artesanal sin gastar demasiado. Solo necesitas elegir el lugar adecuado y dejar volar tu creatividad para convertir un objeto cotidiano en un detalle que destaque entre la vegetación de tu hogar.

Estas son las mejores ideas para reutilizar tu colador viejo en el jardín

Un colador puede pasar de ser un utensilio olvidado en la cocina a convertirse en un elemento decorativo que aporte personalidad a tus espacios exteriores. Estas son algunas ideas sencillas para aprovecharlo.

