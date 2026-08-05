Ideas DIY: Cómo hacer un estante flotante a partir de libros antiguos de tapa dura que ya no uses

El diseño de interiores tiene cada año motivos para transformar nuestros hogares. Esto se debe a que las tendencias no solo impulsan el embellecimiento del hogar con cambios de color y redistribución de mobiliario, sino que las ideas DIY están haciendo su parte.

Ana Brenda Contreras confiesa que su embarazo sí le cerró las puertas de la actuación

Desde la Universidad Europea remarcan que la decoración DIY (Do It Yourself o “hazlo tú mismo”) está siendo vista como un medio para diferenciarse ya que permite que los moradores puedan crear elementos decorativos económicos, con un toque único, y adaptados a sus necesidades.

¿Cómo hacer un estante flotante?

Lo señalado anterior no es ninguna novedad para muchas personas que han encontrado en las ideas DIY una forma de expresar su imaginación y de relajarse. Además, los proyectos parecen ser infinitos y en esta oportunidad destacamos la posibilidad de crear un estante flotante a partir de libros antiguos de tapa dura:

Estante con soporte de escuadra invisible

Materiales



1 libro antiguo de tapa dura (grueso y firme).

1 escuadra metálica pequeña o soporte en "L".

Tacos fischer (espandag) y tornillos para pared.

Tornillos pequeños para madera (de longitud menor al grosor del libro).

Pegamento blanco para encuadernación o silicona líquida.

Cúter o bisturí.

Cinta adhesiva de pintor.

Taladro y nivel de burbuja.

Paso a paso



Ahuecar las hojas del libro: Abre la tapa superior del libro. Con una regla y un cúter, corta un rectángulo en el bloque central de las hojas con la profundidad exacta para que la escuadra metálica quede al ras del papel cuando se coloque. Fijar las páginas: Aplica pegamento blanco abundante en los tres bordes exteriores de las hojas del libro para sellarlas y formar un bloque sólido. Presiona el libro con un objeto pesado encima y déjalo secar por al menos 4 horas. Instalar la escuadra en el libro: Introduce la escuadra metálica en el hueco previamente cortado. Un brazo de la escuadra quedará dentro del bloque de hojas y el otro sobresaldrá por la parte trasera (el lomo o la tapa posterior) para fijarse a la pared. Asegura la escuadra a las páginas inferiores utilizando tornillos para madera. Cerrar y sellar: Pega la tapa superior o la primera página sobre el bloque cortado para ocultar completamente la escuadra metálica. Montaje en la pared: Coloca el estante sobre la pared, verifica la alineación con un nivel, marca los puntos de fijación y realiza las perforaciones necesarias. Ajusta los tornillos para fijar la escuadra metálica a la pared.

De libros antiguos a estante flotante

La creación de un estante flotante siempre es una gran idea cuando se trata de embellecer un ambiente y darle un toque distintivo. En este caso, al emplear libros en desuso podemos centrar nuestra creación en rincones de lectura o espacios de encuentro familiar.

A continuación, se detalla la segunda opción de esta idea DIY pero esta vez con la propuesta de hacer un estante colgante con cuerda o hilo de yute:

Materiales



1 o más libros de tapa dura.

Cuerda de yute, cáñamo o hilo trenzado resistente.

Argollas de metal o ganchos de fijación para pared.

Taladro y broca fina para madera.

Pegamento para papel.

Paso a paso

