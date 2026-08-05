Cómo preparar la piel antes de maquillarte para evitar que se pierda con el calor

Preparar la piel antes de maquillarte para evitar que el acabado se pierda con el calor consiste en limpiar el rostro, hidratarlo con productos ligeros, aplicar una prebase adecuada y dejar que cada producto se absorba antes de continuar con el siguiente paso. Una piel equilibrada permite que la base se adhiera mejor y resista durante más horas sin desplazarse.

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La tendencia en maquillaje apuesta por acabados de larga duración construidos sobre una piel bien cuidada. Maquillistas de renombre internacional coinciden en que no se trata de aplicar más productos, sino de elegir fórmulas ligeras y respetar el orden correcto de la rutina para mejorar la fijación de los cosméticos.

¿Cómo preparar la piel para que el maquillaje resista el calor?

La maquilladora Lisa Eldridge explica que una piel correctamente preparada es la base de cualquier maquillaje exitoso. Por su parte, Bobbi Brown sostiene que el secreto de un acabado natural comienza mucho antes de aplicar la base, con una rutina de cuidado adaptada a las necesidades de la piel. Las expertas recomiendan seguir estos pasos:



Limpiar el rostro: elimina el exceso de grasa, sudor y residuos acumulados para que el maquillaje se adhiera de manera uniforme. Aplicar una hidratante ligera: las fórmulas en gel, emulsión o textura sérum aportan confort sin dejar una sensación pesada sobre la piel. Esperar unos minutos antes de maquillarte: permitir que la crema se absorba evita que los productos se mezclen y pierdan estabilidad. Utilizar una prebase (primer): este producto suaviza la textura de la piel y prolonga la duración del maquillaje. Aplicar protector solar de uso diario: la Academia Americana de Dermatología (AAD) recuerda que debe utilizarse un protector solar de amplio espectro antes del maquillaje, incluso cuando se permanece gran parte del tiempo en interiores. Trabajar con capas finas: aplicar poca cantidad de cada producto para conseguir un acabado más resistente y natural.

¿Qué errores hacen que el maquillaje dure menos cuando hace calor?

Además de preparar correctamente la piel, los maquillistas señalan que ciertos hábitos pueden reducir la duración del maquillaje durante los días calurosos. Estos son algunos de los errores más frecuentes:



Aplicar demasiada crema hidratante: un exceso de producto puede dificultar la fijación de la base.

un exceso de producto puede dificultar la fijación de la base. Elegir bases muy pesadas: mejor elegir fórmulas fluidas o tipo sérum que permitan que la piel respire.

mejor elegir fórmulas fluidas o tipo sérum que permitan que la piel respire. No utilizar primer cuando la piel produce más grasa: este paso ayuda a controlar el brillo y mejora la adherencia del maquillaje.

este paso ayuda a controlar el brillo y mejora la adherencia del maquillaje. Aplicar todos los productos sin esperar tiempos de absorción: cada capa necesita asentarse para ofrecer un acabado uniforme.

cada capa necesita asentarse para ofrecer un acabado uniforme. No sellar las zonas necesarias: un ligero toque de polvos translúcidos en la zona T ayuda a controlar el brillo sin apagar la luminosidad del rostro.

un ligero toque de polvos translúcidos en la zona T ayuda a controlar el brillo sin apagar la luminosidad del rostro. Olvidar el spray fijador: este producto ayuda a prolongar la duración del maquillaje y a mantener un aspecto fresco durante más tiempo.

Los maquillistas también recomiendan llevar papeles absorbentes para retirar el exceso de grasa a lo largo del día, en lugar de añadir continuamente capas de polvos. Esto permite conservar un acabado más ligero y natural.