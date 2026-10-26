4 ideas de repisas flotantes sobre el sofá para organizar adornos y hacer que tu sala se vea más amplia al instante

Las repisas flotantes son una alternativa práctica para decorar la sala sin ocupar espacio en el suelo. Además de permitirte organizar libros, fotografías y adornos, ayudan a aprovechar las paredes vacías y a crear una sensación de mayor amplitud, especialmente en habitaciones pequeñas. Su versatilidad permite incorporarlas en diferentes estilos decorativos, desde ambientes minimalistas hasta espacios con detalles industriales o naturales. La clave está en elegir el material, la distribución y los objetos adecuados para evitar que la pared se vea saturada. Si quieres renovar tu sala sin hacer grandes cambios, estas cuatro ideas para colocar repisas sobre el sofá pueden ayudarte a transformar el ambiente.

Estas son las mejores formas de aprovechar la pared detrás del sofá con repisas

La pared que queda detrás del sofá puede convertirse en uno de los puntos focales de la sala si se decora de manera estratégica. Las repisas permiten combinar elementos funcionales con detalles personales, como cuadros, plantas y recuerdos de viajes, sin recurrir a muebles voluminosos. Estas propuestas de expertos te ayudarán a aprovechar el espacio vertical y darle más personalidad a tu hogar.

