7 ideas de manualidades que los niños pueden hacer dentro de casa para no arriesgarlos al frío
¿Día frío y niños aburridos? Estas siete manualidades pueden salvar la tarde
Cuando bajan las temperaturas, encontrar actividades para entretener a los niños dentro de casa puede convertirse en todo un reto. Las manualidades son una excelente alternativa para aprovechar el tiempo en familia, estimular la creatividad y mantener a los pequeños ocupados sin necesidad de salir al frío. Lo mejor es que muchas de estas manualidades pueden realizarse con materiales que ya tienes en casa, como rollos de cartón, platos de papel, pinturas y cartulinas. Desde crear animales y monstruos hasta experimentar con hielo de colores, estas siete ideas ofrecen opciones para diferentes edades y permiten que los niños desarrollen su imaginación mientras se divierten.
Manualidades creativas ideales para convertir una tarde fría en diversión
No necesitas comprar materiales costosos ni preparar proyectos complicados para organizar una tarde entretenida. Con un poco de imaginación y la supervisión de un adulto, puedes transformar objetos cotidianos en creaciones originales. Estas manualidades, inspiradas en ejemplos de Pinterest o TikTok, son ideales para pasar tiempo juntos, experimentar con colores y texturas y darles a los niños la oportunidad de crear algo con sus propias manos.
- Pintura con hielo de colores. Esta actividad combina pintura y experimentación en una propuesta perfecta para despertar la curiosidad de los pequeños. Para prepararla, llena una cubitera con agua, agrega unas gotas de colorante alimentario y coloca un palito de madera en cada compartimento antes de congelarla. Cuando los cubos estén listos, los niños podrán deslizarlos sobre papel grueso para crear dibujos y mezclas de colores. Es recomendable colocar una bandeja debajo del papel para recoger el agua y proteger la mesa.
- Animales hechos con platos de papel. Los platos de cartón pueden convertirse en leones, pingüinos, osos polares o cualquier animal que los niños imaginen. Solo necesitas platos de papel, témperas, cartulinas de colores, pegamento escolar y ojos móviles. Deja que los pequeños pinten la base y después agreguen orejas, picos, melena o patas con recortes de cartulina.
- Monstruos y personajes con rollos de cartón. Antes de tirar los tubos de cartón del papel higiénico, guárdalos para convertirlos en monstruos, robots o superhéroes. Los niños pueden pintarlos, cubrirlos con cartulina o decorarlos con trozos de lana, papel y rotuladores. Los ojos móviles, las antenas y los brazos hechos con limpiapipas permiten darle una personalidad diferente a cada personaje. Esta manualidad también ayuda a enseñarles que algunos materiales cotidianos pueden reutilizarse para crear juguetes originales.
- Vitrales de papel de seda. Para llenar las ventanas de color durante los días grises, puedes preparar vitrales de papel de seda. Recorta una figura en cartulina negra, como una estrella, un corazón o un copo de nieve, y deja un espacio vacío en el centro. Coloca plástico adhesivo transparente en la parte posterior para que los niños peguen pequeños trozos de papel de seda de diferentes colores. Al terminar, pueden colocar su creación en una ventana y observar cómo la luz atraviesa los tonos.
- Plastilina casera para moldear figuras. Preparar plastilina en casa puede convertirse en una actividad divertida desde el primer momento. Mezcla dos tazas de harina, una taza de sal fina, dos cucharadas de aceite y una taza de agua tibia hasta obtener una masa manejable. Agrega el colorante alimentario y amasa hasta integrar los ingredientes. Después, los niños podrán crear animales, figuras geométricas, muñecos de nieve o pequeños alimentos imaginarios. Puedes preparar varios colores para que experimenten combinándolos y desarrollen sus propias creaciones.
- Sellos divertidos hechos con patatas. Si quieres una actividad sencilla que también sirva para decorar tarjetas o papel de regalo, los sellos caseros son una buena opción. Un adulto puede cortar una patata por la mitad y tallar una figura sencilla en su superficie, como una estrella, un círculo o un corazón. Después, los niños solo tendrán que mojar el sello en pintura lavable y presionarlo sobre una hoja para repetir el diseño tantas veces como quieran.
- Collage de texturas con temática invernal. Para terminar la tarde, propón a los niños crear un paisaje invernal utilizando materiales con diferentes texturas. Dibuja sobre una cartulina un muñeco de nieve, una nube o una escena con árboles y deja que elijan cómo decorarla. Pueden utilizar algodón para representar la nieve, papel de periódico rasgado para formar el suelo, cintas para añadir detalles y cartulinas para crear el cielo. El pegamento escolar permitirá fijar las piezas y completar la composición.