Ideas DIY: 5 ideas creativas para transformar muebles viejos inspirados en Bridgerton
Ideas DIY. Cómo transformar muebles viejos al estilo de la popular serie con estas 5 ideas creativas de decoración y restauración.
Las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”, no son simples manualidades que buscan entretenernos, sino que muchos proyectos pueden ayudarnos a embellecer nuestra casa. Un ejemplo concreto son las iniciativas que apuntan a la restauración de muebles o la creación de objetos decorativos.
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El movimiento DIY es muy versátil y no deja de sumar adeptos. Esto se debe a que además de ser una práctica de entretenimiento, sirve para desestresarnos y disfrutar de un proceso inspirador con nuestros seres queridos.
Ideas DIY de Bridgerton
Las ideas DIY que podemos encontrar en redes sociales por lo general están basadas en personajes de literatura, televisión y cine. Al respecto, en esta oportunidad se destaca una propuesta inspirada en la popular serie de época Bridgerton.
@melissahego Renovando muebles (viste que no mencioné Bridgerton en todo el video?!) jajajaja creo que aún así era obvia mi inspiración. 💙🖌️ #DIY #Renovacion #howtobeparisian #pinterestinspired #accesorios #accesoriosdiy #bridgerton #polin #janeausten ♬ sonido original - Melissa Hego
Esta exitosa producción de Netflix no solo ha atrapado a las grandes audiencias por su trama, sino que la estética en su conjunto se roba todas las miradas. Es por eso que la idea DIY propuesta es la de transformar muebles viejos inspirados en Bridgerton.
¿Cómo transformar muebles viejos?
La elegancia del periodo de la Regencia británica, popularizada por la estética de Bridgerton, combina la delicadeza del pasado con un toque de dramatismo romántico. Es por eso que la idea DIY de transformar un mueble viejo bajo este estilo se presenta como una gran propuesta.
A continuación, se detallan cinco proyectos para llevar el encanto de la serie a aquellos muebles viejos que pueden estar juntando polvo en tu casa:
- Cómoda estilo "Palacio" en azul pastel y pan de oro: Lija una cómoda de madera antigua y aplícale una base de pintura a la tiza (chalk paint) en tono azul Regencia o verde salvia. Resalta las molduras, tallados y bordes de los cajones aplicando hoja de pan de oro o cera dorada con un pincel seco para darle ese acabado suntuoso y desgastado.
- Silla de acento tapizada en terciopelo floral: Toma una silla de comedor o un sillón de madera en desuso, pinta su estructura en tono blanco roto o crema, y reemplaza el tapizado por una tela de terciopelo con estampados botánicos o florales románticos. Añade un cordón de pasamanería dorado en los bordes del asiento para ocultar las grapas y darle un acabado impecable.
- Mesa auxiliar con medallón o técnica de stencil clásico: Transforma una mesa de centro o de noche pintando la superficie en un tono crema neutro. Utiliza una plantilla de estarcido (stencil) con motivos de damasco, guirnaldas o un medallón clásico en el centro utilizando pintura dorada o azul suave para simular los intrincados papeles pintados de la época.
- Espejo o marco viejo convertidos en bandeja de té: Si tienes un marco de foto o espejo antiguo con relieve, retira el cristal posterior, pinta el marco en dorado o pátina envejecida y coloca una tela de brocado o un papel decorativo con motivos florales detrás del vidrio. Añádele dos tiradores metálicos vintage en los laterales para convertirlo en una bandeja para servir el té.
- Vitrina o aparador con fondo de papel pintado: Renueva el interior de un mueble de guardado pintando el exterior en un tono neutro o pastel oscuro. Retira los estantes y empapela la pared posterior interna con un papel pintado de diseño botánico o damasco; esto creará un contraste escénico perfecto para exhibir vajilla o libros.