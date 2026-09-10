Ideas DIY: 5 ideas creativas para transformar muebles viejos inspirados en Bridgerton

Las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”, no son simples manualidades que buscan entretenernos, sino que muchos proyectos pueden ayudarnos a embellecer nuestra casa. Un ejemplo concreto son las iniciativas que apuntan a la restauración de muebles o la creación de objetos decorativos.

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El movimiento DIY es muy versátil y no deja de sumar adeptos. Esto se debe a que además de ser una práctica de entretenimiento, sirve para desestresarnos y disfrutar de un proceso inspirador con nuestros seres queridos.

Ideas DIY de Bridgerton

Las ideas DIY que podemos encontrar en redes sociales por lo general están basadas en personajes de literatura, televisión y cine. Al respecto, en esta oportunidad se destaca una propuesta inspirada en la popular serie de época Bridgerton.

Esta exitosa producción de Netflix no solo ha atrapado a las grandes audiencias por su trama, sino que la estética en su conjunto se roba todas las miradas. Es por eso que la idea DIY propuesta es la de transformar muebles viejos inspirados en Bridgerton.

¿Cómo transformar muebles viejos?

La elegancia del periodo de la Regencia británica, popularizada por la estética de Bridgerton, combina la delicadeza del pasado con un toque de dramatismo romántico. Es por eso que la idea DIY de transformar un mueble viejo bajo este estilo se presenta como una gran propuesta.

A continuación, se detallan cinco proyectos para llevar el encanto de la serie a aquellos muebles viejos que pueden estar juntando polvo en tu casa:

