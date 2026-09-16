Fernando Lozada confiesa que le aburren las peleas de Manelyk y Niurka en La Granja VIP: “Es demasiado rápido”

A menos de dos semanas del gran estreno de La Granja VIP, ya hay rivalidades que están acaparando toda la atención y que podrían estar presentes en toda la Segunda Temporada. Es el caso del pleito casado que tienen Manelyk y Niurka, que pasaron de ignorarse el primer día, a tener confrontaciones que parece ser, empiezan a desgastar a sus aliados, justo como le está pasando a Fernando Lozada.

Y es que a pesar de que el Granjero tiene una gran amistad con Mane gracias a que se conocen desde jóvenes, le confesó a Pascal que hay ocasiones en las que siempre estar hablando de lo mismo le resulta agotador.

"Es que 'La Negra' estaba hablando de cómo se sentía, pero ya estaba siendo muy, como que me cansé de escucharlos, por eso me fui. De pronto fue cuando escuché que Niurka te estaba diciendo algo de Manelyk y fue como que: 'aquí es más chisme'. Y me encanta el chisme, pero me saturé, jamás pensé que diría eso, pero sí", dijo luego de todos los conflictos que se detonaron a raíz de las dinámicas por la noche mexicana.

Fernando ya se está cansando de los pleitos de Manelyk en La Granja VIP|ESPECIAL

¿Manelyk y Fernando Lozada ya no son amigos? Esto pasa en La Granja VIP

Luego de contarle a Pascal Nadaud sus razones para querer alejarse de su equipo cuando siente que todo está siendo problemas, Fer Lozada admitió que Niurka nunca lo ha tratado mal en La Granja VIP aun sabiendo que es aliado de Manelyk, y por eso no considera prudente volcarse en su contra por completo. Sin embargo, le causa conflicto que le hagan reproches por esta postura, en especial porque siempre le ha mostrado lealtad y pretende seguir poniendo altos cuando sea necesario, tal como hizo al enterarse de que Rafa Mercadante insultó a la "reina de los realities".

"Es que es demasiado rápido. Cuando Mane me dice algo (por hablarle a Niurka), es como de, a ver, yo no le deseo mal a nadie. Tendrá sus maneras, sus formas y a lo mejor no estaré de acuerdo, pero conmigo siempre se ha portado muy linda", mencionó, reiterando que esto no significa que ya no vaya a defender a su amiga, sino que simplemente no quiere estar en el centro de los pleitos todo el tiempo.