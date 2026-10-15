Ideas DIY: 3 propuestas terroríficas para fabricar lápidas de unicel para tu jardín en Halloween

Se acerca Halloween y es momento de comenzar a diseñar el tipo de decoración con el que convertiremos nuestra casa en un lugar tenebroso. Además, debemos pensar en nuestro disfraz y en ir diagramando los detalles de alguna fiesta.

¿Ahora son ENEMIGOS? Fernando Lozada nomina Kunno en La Asamblea en La Granja VIP; una estrategia riesgosa

Halloween es una fecha muy importante en el calendario de eventos de cada año y esto es lo que motiva a muchas personas a crear con sus manos todo lo que sirva para la ocasión. Al respecto, las ideas DIY, cuyas siglas en inglés significan “hazlo tú mismo”, son una de las prácticas más recomendadas para este proceso.

Ideas DIY de Halloween

Las ideas DIY ofrecen una gran cantidad de proyectos inspirados en series y películas de terror por lo que elegirlas para llevar a cabo alguna manualidad en esta fecha especial es una gran decisión. Para este Halloween 2026, esta práctica invita a darle forma a lápidas para decorar el jardín de casa.

Cuando llega la época de Halloween, no hay nada que transforme tanto el exterior de una casa como un cementerio siniestro y misterioso. Este es el motivo por lo que la creación de lápidas se torna necesario, sobre todo si se confeccionan con unicel que permite una manipulación muy fácil.

¿Cómo hacer lápidas?

Las lápidas son el elemento central indiscutible para lograr esa atmósfera de película de horror, pero comprar decoraciones comerciales puede resultar costoso y poco original. Por suerte, con las ideas DIY y un poco de creatividad, podemos crear nuestra propia necrópolis en el jardín de casa.

A continuación, te compartimos tres propuestas DIY paso a paso para fabricar tus propias lápidas de unicel y convertir tu jardín en el rincón más espeluznante del vecindario:

La Clásica Gótica con Musgo y Grietas

Esta propuesta busca recrear la estética de una tumba abandonada del siglo XIX, ideal si buscas un toque elegante pero perturbador.

El diseño: Utiliza una plancha de unicel gruesa (mínimo de 3 a 5 cm de espesor). Dibuja una silueta rectangular curva en la parte superior o con forma de cruz gótica.

Textura y grietas: Con un cúter o un cautín (soldador de estaño), realiza grietas profundas que atraviesen la superficie de lado a lado. Pasa una lija gruesa por los bordes para suavizar los cortes perfectos y dar un aspecto erosionado por el tiempo.

El acabado de piedra: Pinta toda la pieza con una base de pintura acrílica gris oscuro o negra. Una vez seca, usa la técnica de pincel seco con gris claro y blanco para resaltar las texturas y relieves.

Detalle final: Aplica pegamento blanco en las grietas y en la base, y adhiere musgo sintético o aserrín teñido de verde para simular la humedad de las tumbas antiguas.

La Lámina de Cruz Agrietada con Relieve 3D

Una opción con volumen impactante que genera sombras siniestras cuando la luz de los faroles iluminan el jardín por la noche.

El diseño: Corta la base de la lápida en forma de rectángulo con esquinas biseladas. En otra plancha de unicel más delgada, cala una cruz clásica o una silueta de calavera.

Efecto de relieve: Pega la figura en relieve sobre la base usando pegamento para unicel (evita el pegamento de contacto que disuelve el material).

Efecto de corrosión: Si quieres un acabado de piedra muy desgastada, aplica un toque sutil de pintura en aerosol (los solventes consumen levemente el unicel, creando poros profundos al instante). Ojo: hazlo a distancia y con moderación para no destruirla por completo.

El acabado: Pinta de color gris cemento y escribe epitafios oscuros con marcador permanente negro o pintura negra diluida, dejando que chorree un poco hacia abajo como si fuera lluvia acumulada.

La Lámina "RIP" Maldita con Malla y Efecto Óxido