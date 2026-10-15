La potus es una planta de interior popular por sus hojas en forma de corazón y sus tallos largos, que pueden caer desde una repisa o trepar por un soporte. Pero existen 5 formas de acomodarla para darle armonía y paz mental a tu sala al instante. Mientras que estas 4 especies son ideales para poner en la entrada de la casa y atraer riqueza.

Para poner la especie en la sala, se debe elegir primero el lugar según la luz que ingrese a la casa y después decidir si quieres que funcione como punto focal, elemento vertical o detalle decorativo. Mientras que esta planta debes tener en el hogar para evitar discusiones, según el Feng Shui.

5 formas de acomodar la Potus para darle armonía y paz mental a tu sala al instante|IA

Las 5 formas de acomodar la Potus

1. Repisa alta con tallos colgantes: Una repisa lateral o un mueble librero permite que las ramas caigan sin ocupar espacio en el piso. Esta distribución funciona en salas pequeñas porque aprovecha la altura y deja libres las zonas de paso.

2. Cerca de una ventana con cortina translúcida: La luz natural indirecta ayuda a conservar el color del follaje sin exponer las hojas al sol intenso. Puedes colocar la maceta sobre una mesa auxiliar próxima a una ventana, siempre que los rayos directos no incidan durante largos periodos.

3. Mesa lateral junto al sofá: Una maceta de tamaño mediano puede aportar un acento verde al lado de un sillón o sofá, especialmente si el resto del mobiliario utiliza tonos neutros. Deja suficiente espacio para apoyar objetos y procura que las ramas no invadan el asiento ni el paso.

4. En una esquina: Si prefieres que el follaje crezca hacia arriba en lugar de caer, instala un soporte cubierto de fibra de coco o musgo y guía los tallos a lo largo de él. Esta alternativa aprovecha las raíces aéreas que la planta utiliza para sujetarse y crecer como trepadora.

5. Cesta colgante: Una cesta suspendida aprovecha el espacio superior y convierte el follaje en un elemento decorativo. Antes de instalarla, comprueba que el gancho soporte el peso de la maceta húmeda y que puedas alcanzarla con facilidad para regar y podar.