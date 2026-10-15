Octubre es un mes de oportunidad para preparar actividades creativas sin gastar demasiado en materiales. Existen páginas gratuitas con ilustraciones, como lo son estas 7 plantillas de Halloween para imprimir en PDF con estos diseños lindos y otros aterradores. Asimismo, puedes hacer este calendario de Baby Saja Boys para una fan de Kpop Demon Hunters.

Las 7 plantillas de Halloween

1. Bruja con sombrero puntiagudo. La ilustración tiene combinaciones de negro, morado, verde y naranja. Es una actividad sencilla para niños que disfrutan colorear personajes fantásticos de Halloween, que pueden hacer estos 4 disfraces de KPop Demon Hunters para pedir dulces que puedes hacer en casa.

7 plantillas de Halloween para imprimir en PDF | Diseños lindos y otros aterradores|IA

2. Niños disfrazados para pedir dulces: Los personajes con disfraces pueden servir como referencia para elegir colores y crear accesorios.

3. Escena de truco o trato: Puedes utilizarla como actividad previa a una fiesta infantil o como entretenimiento en casa. Esta opción la puedes imprimir para que los niños trabajen con lápices de colores, crayones o plumones.

4. Máscaras de Plaza Sésamo: Puedes elegir personajes como Elmo, Grover, Big Bird y Oscar. La opción incluye archivos descargables y se recomienda imprimirlos directamente desde el PDF. Para armarlas, un adulto debe recortar el contorno y los espacios de los ojos; después, puede fijar un palito de madera en la parte posterior con cinta adhesiva o pegamento.

TOCA LA IMAGEN PARA IMPRIMIR LAS PLANTILLAS



5. Fantasma para decorar calabazas: Puedes descargarlo como archivo PDF y utilizarlo como guía para decorar una calabaza.

6. Bruja sobre su escoba: Puedes usarla como referencia para decorar una calabaza o elaborar un cartel.

7. Banderín con motivos de temporada: Lo puedes colorear y utilizar como parte de la decoración de una fiesta. Después de imprimirla, recorta la figura y colócala en una pared o sobre una mesa. Comprueba las dimensiones antes de imprimir varias copias para mantener una composición uniforme.

Para obtener un resultado adecuado, selecciona papel de tamaño carta, siempre y cuando el archivo no indique otra medida y utiliza la vista previa para evitar que los bordes queden fuera de la hoja.