Ideas DIY: Cómo hacer un marco de espejo con tapones de corcho de vino
Ideas DIY. Cómo hacer un marco de espejo con corchos de vino de manera fácil y paso a paso.
Todas las personas tenemos la posibilidad de crear objetos decorativos en la comodidad de nuestra casa y sin necesidad de grandes inversiones. En diferentes plataformas digitales se encuentran ideas para darle forma a productos que, muchas veces, solo requieren de materiales reciclados y de nuestra creatividad.
“Hazlo tú mismo” es el concepto que se persigue en la actualidad y que es representado por las siglas en inglés DIY. Los proyectos son de diferentes escalas y no requieren de herramientas sofisticadas ni experiencia previa, todos podemos crear si nos lo proponemos.
¿Corchos de vino para reciclar?
Muchas de las ideas DIY que podemos encontrar tienen a los corchos de botellas de vino como materia prima. Se trata de un material natural, flexible, resistente a la humedad y súper versátil que puede ser transformado fácilmente en diferentes proyectos.
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En las redes sociales abundan las ideas relacionadas con los corchos y es que se trata de uno de los materiales más nobles y fáciles de manipular.
¿Cómo hacer un marco de espejo?
Como se mencionó anteriormente, los proyectos que proponen las ideas DIY tienen diferentes niveles de dificultad y es por eso que en esta oportunidad se destaca uno de tipo intermedio. Se trata de la creación de un marco de espejo utilizando tapones de corcho de vino.
A continuación se ofrece una guía paso a paso que ayuda a armarlo de una manera muy fácil y sin grandes inversiones:
- Materiales: Espejo redondo, cuadrado o rectangular, tapones de corcho, pistola de silicona caliente o adhesivo de montaje, cúter afilado o sierra fina, lija fina, barniz acrílico mate o satinado, pintura acrílica y soga de yute.
Opciones de diseño
- Estilo "Ladrillo" (Horizontal/Vertical): Corta los corchos a la mitad longitudinalmente y pégalos intercalados, emulando la pared de un ladrillo.
- Estilo "Espina de pescado" o Parquet: Colocando los corchos en ángulos de 45 grados creando un patrón geométrico muy sofisticado.
- Estilo "Mosaico de rodajas": Corta los corchos en rodajas de un mismo espesor (unos 5 mm a 1 cm) y pégalas cubriendo toda la superficie, como si fuera un panel de abejas.
- Estilo "Frontal rústico": Pegar los corchos enteros de forma vertical, uno al lado del otro, apuntando hacia afuera del espejo.
Paso a paso
Preparación de los corchos
- Si vas a usar los corchos cortados a la mitad (lo más recomendable para que tengan una base plana y el marco no quede demasiado pesado):
- El truco del corte limpio: Para que el corcho no se desgrane al cortarlo con el cúter, hiérvelos al vapor durante 10 minutos. Esto los ablanda, los desinfecta y hace que el corte sea como manteca. Déjalos secar un poco antes de pegar.
- Si quieres un acabado más pulido, pásales una lija suave por la zona del corte.
Limpieza de la superficie
- Limpia bien el marco base o el MDF con un paño seco para eliminar polvo o grasa. Esto garantizará que la silicona caliente se adhiera perfectamente.
Presentación del diseño
- No empieces a pegar a ciegas. Acomoda los corchos sobre el marco cubriendo toda la superficie. Jugea con los tonos (los lados que tienen el tinte del vino o las marcas de las bodegas) para que quede un diseño equilibrado.
El pegado
- Enciende la pistola de silicona.
- Ve levantando los corchos de a uno, aplica una línea generosa de pegamento en la parte plana del corcho y presiónalo firmemente sobre la base durante unos segundos.
- Recomendación: Empieza siempre desde el borde interior (el que toca el espejo) hacia afuera. Así te aseguras de que la línea visual más importante quede perfecta.
Detalles de terminación
- El toque final para los bordes: Si el borde exterior del MDF quedó a la vista, puedes taparlo pegando una soga de yute fina alrededor de todo el perímetro. Le da un cierre prolijo y bien artesanal.
- Protección: Puedes dejar el corcho al natural o aplicarle una capa de barniz al agua (mate para que no pierda la esencia rústica). Esto lo protegerá del polvo y la humedad, ideal si vas a colgarlo en un baño o cerca de una ventana.