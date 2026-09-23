Niurka se burla de Manelyk y celebra la nominación de una de sus aliadas en La Granja VIP: “Eso duele”

Niurka ya le declaró la guerra a Manelyk en La Granja VIP Segunda Temporada y parece que está dispuesta a todo para debilitarla. Es por esto que le dio tanto gusto descubrir que por segunda semana consecutiva, el público mandó al Duelo de nominación a una de sus amigas y ahora Kenny está en riesgo, lo que le da indicios de que en el exterior no está tan fuerte como siempre trata de hacerle creer a los demás.

Así lo expresó en una plática con Kevyn "Bicolor" e Ivonne Montero, que de forma totalmente inesperada, se volvieron sus nuevos aliados para la competencia. No sin antes aseverar que una buena parte del "coraje" que le tiene a su compañera, es porque la considera una persona malagradecida, pues a ella no se le olvida que en el pasado quiso apoyarla y terminó siendo traicionada.

"Uy, la Kenny nominada por el pueblo. Eso duele. Y luego la ponen a llorar sin lágrimas, pero con el mismo pueblo que la nominó", dijo entre risas la llamada "mujer escándalo".

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP? Los Granjeros en riesgo HOY 23 de septiembre

Este miércoles 23 de septiembre se llevará a cabo la tercera Asamblea y se conocerán a todos los Granjeros que quedarán en la tabla. Hasta el momento, las dos nominadas son: Manelyk González, por el legado que dejó María Karunna; y Kenny Avilés, porque fue la más votada por el público para ir al Duelo y perdió al enfrentarse con Carlos Trejo, que fue elegido por Mario "Mono" Osuna, que es el nuevo Capataz.

Cabe recordar que la tabla no es definitiva hasta el Viernes de traición, pues es aquí cuando uno de los Granjeros tendrá la oportunidad de salvarse y salvar a uno de sus compañeros, para meter a otra persona en su lugar. Las votaciones de La Granja VIP se abren en cuanto termina la Asamblea y desde ese momento se puede apoyar a los favoritos a través de la computadora, celular y tableta.