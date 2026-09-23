Hay personas que le tienen fobia a las arañas o a los alacranes. Estos últimos suelen aparecer en lugares con humedad. Además, algunas especies suelen ser mortales, por lo que con estas 4 ideas puedes ahuyentarlos y así mantenerlos alejados de la familia. El mismo caso aplica con los ratones y las ratas con estas 4 opciones para combatir con los roedores.

La presencia de estos animales dentro de una vivienda puede relacionarse con grietas, acumulación de objetos y vegetación cercana. Una de las opciones para combatir a las arañas y los alacranes es sellar los refugios y combatirlos con insecticidas. Mientras que esto significa encontrar cucarachas aunque la casa esté limpia.

Cómo ahuyentar alacranes y arañas de mi casa: 4 ideas que los mantienen alejados|IA

Así puedes ahuyentar los alacranes y arañas

1. Sellar puntos de entrada: Una de las primeras acciones consiste en revisar muros, techos, marcos, puertas y ventanas para localizar espacios por donde puedan ingresar pequeños artrópodos. Por ello, se recomienda resanar grietas y agujeros de los muros, además de instalar protecciones tipo mosquitero en puertas y ventanas.

2. Retirar objetos acumulados: Los espacios exteriores también requieren atención. La madera, tabiques, basura, cacharros y escombros suelen ser sitios de refugio, por lo que se recomienda retirarlos del interior y exterior de las viviendas. También se aconseja mantener controlada la vegetación cercana y cortar ramas que tengan contacto con la construcción.

3. Revisar rincones de la casa: La prevención también requiere revisar objetos que permanecen sin movimiento durante varias horas. Se deben sacudir las sábanas de la cama y la ropa antes de utilizarlas, además de revisar el calzado y evitar caminar descalzo.

4. Limpiar con frecuencia la casa: Las arañas dependen de otros artrópodos para alimentarse, por lo que controlar las poblaciones de insectos también puede disminuir las condiciones que favorecen su presencia. Por ello se recomienda aspirar o retirar con frecuencia las telarañas con limpieza frecuente en todos los rincones de la casa.