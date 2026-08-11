Ideas DIY: Cómo crear posavasos elegantes con CDs usados y cuerdas de algodón

Las redes sociales están inundadas de videos que logran entretenernos por minutos e incluso horas. Sin embargo, algunos de ellos tienen un fin educativo o se convierten en excelentes maestros a la hora de crear objetos de decoración.

Así es como se encuentran las ideas DIY (Hazlo tú mismo) un conjunto de proyectos que invitan a crear con nuestras propias manos objetos de decoración y que, por lo general, utilizan materiales reciclados. Cada iniciativa se convierte en una excusa perfecta para entretenernos en casa y alimentar nuestra imaginación.

¿Cómo crear posavasos?

Tras lo señalado, resulta interesante la siguiente idea DIY que propone crear posavasos elegantes a partir de CDs usados y cuerdas de algodón recicladas. Este proyecto no requiere de grandes inversiones ni de conocimientos previos por lo que cualquier persona podrá avanzar con este.

Lo primero a tener en cuenta es la lista de materiales que vamos a utilizar: CDs o DVDs en desuso, cuerda o hilo de algodón (de 3 mm a 5 mm de grosor, natural o teñido), pistola de silicona caliente y barras de pegamento, fieltro, corcho o goma eva (para la base), tijeras y, como opcional, cuentas de madera, pintura textil o hilo dorado/plateado para detalles.

De CDs viejos a posavasos

Tras reunir los materiales necesarios, los próximo a detallar es el paso a paso para que podamos darle forma a nuestros elegantes posavasos. Esta idea DIY será muy entretenida en su proceso y el resultado final será de mucha utilidad:

Paso a paso

Preparar la base del CD



Limpia el CD para retirar polvo o grasa. Cubre el orificio central pegando un pequeño círculo de cartón o cinta de papel por ambos lados para asegurar una superficie plana donde iniciar el pegado.

Iniciar el trenzado en espiral



Aplica un punto de silicona caliente justo en el centro del CD. Pega el extremo de la cuerda de algodón y comienza a enrollarla sobre sí misma en forma de espiral, presionando suavemente hacia abajo para fijarla bien.

Cubrir la superficie



Ve aplicando líneas delgadas de silicona caliente en forma de espiral a medida que avanzas. Asegúrate de unir bien cada vuelta de la cuerda con la anterior para que no queden huecos por donde se vea la superficie del CD. Continúa hasta llegar al borde exterior del CD.

Rematar el borde



Corta la cuerda en diagonal para que el extremo quede perfilado. Aplica un toque de silicona caliente en la punta y pégala firmemente contra el borde exterior para sellarla de manera limpia.

Añadir la base antideslizante y protectora

