Ideas DIY: Cómo crear posavasos elegantes con CDs usados y cuerdas de algodón
Ideas DIY. Crea posavasos elegantes reciclando CDs y cuerda de algodón.
Las redes sociales están inundadas de videos que logran entretenernos por minutos e incluso horas. Sin embargo, algunos de ellos tienen un fin educativo o se convierten en excelentes maestros a la hora de crear objetos de decoración.
Así es como se encuentran las ideas DIY (Hazlo tú mismo) un conjunto de proyectos que invitan a crear con nuestras propias manos objetos de decoración y que, por lo general, utilizan materiales reciclados. Cada iniciativa se convierte en una excusa perfecta para entretenernos en casa y alimentar nuestra imaginación.
¿Cómo crear posavasos?
Tras lo señalado, resulta interesante la siguiente idea DIY que propone crear posavasos elegantes a partir de CDs usados y cuerdas de algodón recicladas. Este proyecto no requiere de grandes inversiones ni de conocimientos previos por lo que cualquier persona podrá avanzar con este.
@ideas_creativas_vm De un CD viejo a un posavasos rústico #manualidades #california #handmadewithlove #NEWYORK ♬ sonido original - Ideas Creativas
Lo primero a tener en cuenta es la lista de materiales que vamos a utilizar: CDs o DVDs en desuso, cuerda o hilo de algodón (de 3 mm a 5 mm de grosor, natural o teñido), pistola de silicona caliente y barras de pegamento, fieltro, corcho o goma eva (para la base), tijeras y, como opcional, cuentas de madera, pintura textil o hilo dorado/plateado para detalles.
De CDs viejos a posavasos
Tras reunir los materiales necesarios, los próximo a detallar es el paso a paso para que podamos darle forma a nuestros elegantes posavasos. Esta idea DIY será muy entretenida en su proceso y el resultado final será de mucha utilidad:
Paso a paso
Preparar la base del CD
- Limpia el CD para retirar polvo o grasa.
- Cubre el orificio central pegando un pequeño círculo de cartón o cinta de papel por ambos lados para asegurar una superficie plana donde iniciar el pegado.
Iniciar el trenzado en espiral
- Aplica un punto de silicona caliente justo en el centro del CD.
- Pega el extremo de la cuerda de algodón y comienza a enrollarla sobre sí misma en forma de espiral, presionando suavemente hacia abajo para fijarla bien.
Cubrir la superficie
- Ve aplicando líneas delgadas de silicona caliente en forma de espiral a medida que avanzas.
- Asegúrate de unir bien cada vuelta de la cuerda con la anterior para que no queden huecos por donde se vea la superficie del CD.
- Continúa hasta llegar al borde exterior del CD.
Rematar el borde
- Corta la cuerda en diagonal para que el extremo quede perfilado.
- Aplica un toque de silicona caliente en la punta y pégala firmemente contra el borde exterior para sellarla de manera limpia.
Añadir la base antideslizante y protectora
- Utiliza el CD como plantilla sobre una lámina de fieltro, corcho o goma eva y traza un círculo.
- Corta el círculo y pégalo con silicona en la cara inferior del posavasos. Esto protegerá las superficies de tu mesa contra rayones y le dará mayor estabilidad.