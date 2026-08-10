Ideas DIY: Cómo fabricar posavasos rústicos utilizando rodajas de tronco seco y cuerda de yute
Ideas DIY. Transforma rodajas de madera y yute en posavasos rústicos únicos.
“Hazlo tú mismo” es una de las frases más buscadas en Internet y es que hace referencia al movimiento de las ideas DIY que invita a crear con nuestras manos objetos de decoración. Estas propuestas pueden hallarse en estas plataformas y muchas de ellas están acompañadas con videos tutoriales para aprender a hacerlas.
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Las ideas DIY al igual que las manualidades se han convertido en la actualidad en prácticas ampliamente recomendadas para desestresarse, entretenerse y romper con las rutinas actuales donde el agotamiento mental es una constante.
¿Cómo hacer posavasos?
En base a lo señalado, hoy destacamos una idea DIY que requiere de pocos materiales y es muy fácil de abordar. Se trata del proyecto de creación de posavasos rústicos combinando rodajas de tronco seco y cuerda de yute:
Materiales
- Rodajas de tronco seco (de 8 a 10 cm de diámetro y 1 a 1,5 cm de grosor).
- Cuerda de yute (fina de 2-3 mm para detalles o de 5-6 mm para bordes).
- Adhesivo: Silicona caliente (pistola) o cola de contacto/cola vinílica para madera.
- Lija para madera (grano medio 120 y grano fino 220).
- Laca, barniz transparente al agua o cera para madera (mate o satinado).
- Fieltro o goma eva (para la base del posavasos).
- Tijeras y pincel.
@shellydoesdiy Details HERE👇🏽 These jute rope coasters cost about $0.30/each to make and took about a minute! These would make a great little “happy” to gift a teacher or a friend hosting a holiday party. All you need is a spool of 6MM jute rope, Mod Podge, a paint brush and some wax paper. Pour the Mod Podge on the wax paper. Roll the twine tightly until it’s the size of a coaster. Paint the Mod Podge on top and let it dry for a few hours. I buy my twine in bulk so it’s $0.05/ft. If you want a smaller roll, it’ll cost a few cents more per foot. I use less than 6 feet per coaster. Tie them with a little twine and ta da! ✨ #diycoasters #juteropecraft #housewarminggift ♬ original sound - ShellyChicBoutique
De madera y yute a posavasos
Ya reunidos los materiales necesarios para esta idea DIY, los pasos a continuación te ayudarán a descubrir que se trata de un proyecto sencillo, ecológico y estéticamente muy atractivo. Esto se debe a que la madera aporta calidez natural y el yute le suma una textura artesanal:
Preparación y curado de la madera
- Secado: Asegúrate de que las rodajas estén completamente secas para evitar que aparezca moho o se quiebren tras pegarlas.
- Lijado: Lija la superficie plana superior e inferior con lija de grano 120 para retirar astillas y dejar una superficie pareja. Termina con lija de grano 220 para suavizar el tacto.
Aplicación de la cuerda de yute
Opción A: Borde perimetral
- Aplica un cordón delgado de silicona caliente o cola en todo el borde exterior de la rodaja de madera.
- Presiona la cuerda de yute envolviendo el contorno lateral de la rodaja.
- Puedes dar de 2 a 3 vueltas superpuestas verticalmente para cubrir todo el espesor de la madera.
- Corta el final en diagonal y pégalo muy bien para disimular la unión.
Opción B: Espiral interior
- Marca un círculo en el centro de la rodaja.
- Aplica pegamento en el centro y comienza a enrollar la cuerda de yute sobre sí misma formando un espiral plano pegado directamente sobre la madera.
- Deja el anillo exterior expuesto, mostrando la veta natural de la madera alrededor del centro de yute.
Opción C: Base dividida
- Cubre solo la mitad del plano superior de la rodaja enrollando la cuerda de yute de extremo a extremo en líneas paralelas o semicirculares.
- Esto crea un contraste visual directo entre la textura del hilo y la madera lisa.
Protección e impermeabilización
- Los posavasos estarán en contacto con humedad y calor, por lo que es indispensable protegerlos:
- Aplica 2 o 3 capas de barniz al agua (mate o satinado) sobre la madera y el yute. Esto sellará las fibras de la cuerda evitando que absorban líquidos y facilitará la limpieza con un paño húmedo.
Protección para la mesa
- Recorta un círculo de fieltro, corcho o goma eva de un tamaño ligeramente menor al diámetro de la rodaja.
- Pégalo en la base inferior con cola de contacto para evitar que el posavasos raye las superficies de tus muebles.