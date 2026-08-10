Ideas DIY: Cómo fabricar posavasos rústicos utilizando rodajas de tronco seco y cuerda de yute

“Hazlo tú mismo” es una de las frases más buscadas en Internet y es que hace referencia al movimiento de las ideas DIY que invita a crear con nuestras manos objetos de decoración. Estas propuestas pueden hallarse en estas plataformas y muchas de ellas están acompañadas con videos tutoriales para aprender a hacerlas.

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Las ideas DIY al igual que las manualidades se han convertido en la actualidad en prácticas ampliamente recomendadas para desestresarse, entretenerse y romper con las rutinas actuales donde el agotamiento mental es una constante.

¿Cómo hacer posavasos?

En base a lo señalado, hoy destacamos una idea DIY que requiere de pocos materiales y es muy fácil de abordar. Se trata del proyecto de creación de posavasos rústicos combinando rodajas de tronco seco y cuerda de yute:

Materiales



Rodajas de tronco seco (de 8 a 10 cm de diámetro y 1 a 1,5 cm de grosor).

Cuerda de yute (fina de 2-3 mm para detalles o de 5-6 mm para bordes).

Adhesivo: Silicona caliente (pistola) o cola de contacto/cola vinílica para madera.

Lija para madera (grano medio 120 y grano fino 220).

Laca, barniz transparente al agua o cera para madera (mate o satinado).

Fieltro o goma eva (para la base del posavasos).

Tijeras y pincel.

#juteropecraft #housewarminggift ♬ original sound - ShellyChicBoutique @shellydoesdiy Details HERE👇🏽 These jute rope coasters cost about $0.30/each to make and took about a minute! These would make a great little “happy” to gift a teacher or a friend hosting a holiday party. All you need is a spool of 6MM jute rope, Mod Podge, a paint brush and some wax paper. Pour the Mod Podge on the wax paper. Roll the twine tightly until it’s the size of a coaster. Paint the Mod Podge on top and let it dry for a few hours. I buy my twine in bulk so it’s $0.05/ft. If you want a smaller roll, it’ll cost a few cents more per foot. I use less than 6 feet per coaster. Tie them with a little twine and ta da! ✨ #diycoasters

De madera y yute a posavasos

Ya reunidos los materiales necesarios para esta idea DIY, los pasos a continuación te ayudarán a descubrir que se trata de un proyecto sencillo, ecológico y estéticamente muy atractivo. Esto se debe a que la madera aporta calidez natural y el yute le suma una textura artesanal:

Preparación y curado de la madera

Secado: Asegúrate de que las rodajas estén completamente secas para evitar que aparezca moho o se quiebren tras pegarlas.

Lijado: Lija la superficie plana superior e inferior con lija de grano 120 para retirar astillas y dejar una superficie pareja. Termina con lija de grano 220 para suavizar el tacto.

Aplicación de la cuerda de yute

Opción A: Borde perimetral



Aplica un cordón delgado de silicona caliente o cola en todo el borde exterior de la rodaja de madera.

Presiona la cuerda de yute envolviendo el contorno lateral de la rodaja.

Puedes dar de 2 a 3 vueltas superpuestas verticalmente para cubrir todo el espesor de la madera.

Corta el final en diagonal y pégalo muy bien para disimular la unión.

Opción B: Espiral interior



Marca un círculo en el centro de la rodaja.

Aplica pegamento en el centro y comienza a enrollar la cuerda de yute sobre sí misma formando un espiral plano pegado directamente sobre la madera.

Deja el anillo exterior expuesto, mostrando la veta natural de la madera alrededor del centro de yute.

Opción C: Base dividida



Cubre solo la mitad del plano superior de la rodaja enrollando la cuerda de yute de extremo a extremo en líneas paralelas o semicirculares.

Esto crea un contraste visual directo entre la textura del hilo y la madera lisa.

Protección e impermeabilización

Los posavasos estarán en contacto con humedad y calor, por lo que es indispensable protegerlos:

Aplica 2 o 3 capas de barniz al agua (mate o satinado) sobre la madera y el yute. Esto sellará las fibras de la cuerda evitando que absorban líquidos y facilitará la limpieza con un paño húmedo.

Protección para la mesa