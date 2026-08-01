Ideas DIY: así puedes reutilizar las latas de atún para crear un organizador giratorio

El reciclaje está en auge debido a que se ha creado una mayor conciencia a la hora de cuidar el ambiente como así también permiten poder crear nuevos objetos originales. En este caso te vamos a contar cómo darles otra oportunidad a las latas de atún.

Con estos materiales que por lo general terminan en la basura, puedes crear un organizador muy práctico para colocar en donde necesites. Así podrás mantener tus objetos siempre a mano y de manera organizada.

Este tipo de ideas son geniales para poder llevar a cabo estas vacaciones en casa con los más pequeños. Es una manera de pasar tiempo en familia, entretenerse y crear elementos únicos para el hogar.

¿Cómo reciclar las latas de atún?

Materiales



4 latas de atún bien lavadas y desinfectadas.

Pintura en aerosol dorada, plateada o del color que prefieras.

2 tubos vacíos de papel para cocina o de aluminio.

Base redonda de cartón grueso o madera.

Silicón caliente o pegamento de alta resistencia.

Regla.

Cutter o tijeras (con ayuda de un adulto).

Procedimiento

El primer paso es lavar perfectamente las latas para que no queden residuos ni mal olor. Las vas a dejar secar por completo antes de comenzar y haz lo mismo con los tubos de cartón para que la pintura se adhiera mejor.

Este organizador es práctico.|Pinterest

Luego vas a pintar todas las piezas de un mismo color, si quieres algo elegante puedes usar los dorados o plateados. Sin embargo, también puedes utilizar los colores pastel, blanco o ir pintando con diversos tonos. Deja secar completamente.

Para la base vas a tomar un trozo de cartón grueso o una base de madera para colocar sobre ello el organizador. En el centro vas a pegar uno de los tubos completos de papel para cocina utilizando suficiente silicón para que quede firme.

Luego toma el otro tubo para cortarlo en cuatro partes iguales. Estos cumplirán la función de soporte donde descansarán las latas de atún. Una vez que los rollos estén dentro del primer tubo, coloca una lata sobre cada soporte y fíjala con silicón caliente o un pegamento resistente.

Así de fácil vas a poder obtener un organizador para cualquier elemento que quieras guardar en él.