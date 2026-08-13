Ideas DIY: Cómo fabricar un puf artesanal forrando un neumático usado con cuerda de henequén

En la actualidad son muchas las prácticas que demandan de nuestra imaginación y creatividad a diario. Pero no es algo que les sucede a todas las personas sino que poco a poco se van sumando a las manualidades e ideas DIY, principalmente, quienes buscan un cable a tierra que les ayude a romper con sus estresantes rutinas.

Noticias Querétaro del 12 de agosto 2026

Las ideas DIY, siglas en inglés que significan “hazlo tú mismo”, proponen crear objetos decorativos utilizando nuestras propias manos. Además, los materiales que se utilizan son generalmente reciclados, por lo que tiene un impacto muy positivo para el cuidado del medio ambiente.

¿Cómo hacer un puf artesanal?

Para quienes están incursionando en este tipo de prácticas, hoy ponemos como protagonista a una idea DIY que propone crear un puf artesanal forrando un neumático usado con cuerda de henequén:

Materiales y herramientas

1 neumático usado (limpio y seco)

Cuerda de henequén (de 8 mm a 10 mm de grosor; aprox. 40-50 metros)

2 discos de madera aglomerada o MDF de 4 mm a 6 mm (cortados al diámetro del neumático)

Pistola de silicona caliente y barras de silicona (mínimo 10-12 barras gruesas)

Tornillos para madera y taladro/atornillador

Tijeras o cúter

De neumático usado a puf artesanal

Una vez reunidos el material y las herramientas que se requieren para este proyecto, la idea DIY nos ofrece un paso a paso que nos permitirá fabricar un puf ecológico sencillo, resistente y de bajo costo:

Paso a paso

Preparación del neumático: Lava bien la llanta con detergente desengrasante y un cepillo duro para eliminar residuos de goma y tierra. Deja secar completamente al sol. Fijación de la estructura: Coloca un disco de madera sobre una de las caras del neumático y fíjalo con el taladro usando 4 tornillos distribuidos uniformemente. Repite el proceso en la cara posterior con el segundo disco de madera. Creado del asiento (Opcional): Si buscas mayor comodidad, pega una capa de espuma sobre el disco superior antes de colocar el henequén, o bien corta el círculo central de la cuerda un poco más holgado para añadir un cojín textil extra.

Forrado con henequén

Inicio: Aplica un punto abundante de silicona caliente en el centro exacto de la tapa superior de madera. Pega el extremo de la cuerda y comienza a enrollarla sobre sí misma formando un espiral bien apretado. Cubrimiento del disco y laterales: Ve aplicando silicona en tramos de 5 a 10 cm y presionando la cuerda firmemente para evitar espacios vacíos. Continúa el espiral bajando por el borde de la madera hasta cubrir todo el perfil lateral del neumático.