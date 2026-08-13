“Nunca tuvimos un acercamiento": Daniela desmiente a Ixdit tras haberla bloqueado en MasterChef 24/7

La intensa batalla por equipos del pasado 12 de agosto no estuvo libre de controversia, pues la decisión de Ixdit de bloquear a Daniela con el fin de que no pueda ser votada por el público el próximo domingo de eliminación continuó generando polémica en el Mundo MasterChef, ya que la cocinera afectada desmintió las declaraciones que la portadora del Pin del Chef compartió en la gala. ¿Qué fue lo que señaló Daniela? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

De regreso al Mundo MasterChef y tras los comentarios emitidos por Ramahá luego de recibir el Pin Negro que portaba Antrax, Daniela le compartió a sus aliados que nunca existió el "acercamiento" del que Ixdit habló en la gala y procedió a buscar el respaldo de Carmen para corroborar su historia.

Daniela señaló que la única vez que hablaron sobre el tema fue en el elevador luego de que Ixdit consiguiera el Pin del Chef el pasado lunes y que realmente la "petición" de la cocinera afectada se trató realmente de un comentario aislado.

Carmen exhortó a su aliada a exhibir a Ixdit y es que ambas coincidieron en que no hay sustento en el argumento de que Daniela quería "practicar su cocina".

Cabe señalar que la actual portadora del Pin del Chef reafirmó su versión de la historia en uno de los baños del Mundo MasterChef y apuntó que incluso le preguntó tres veces a Daniela si estaba segura de recibir el bloqueo.

“Le pregunté 3 veces": Ixdit asegura que SÍ acordó con Daniela bloquearla en MasterChef 24/7 (VIDEO)

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos a los cocineros que portarán los indeseables delantales negros y que correrán peligro del reality show el próximo domingo; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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