Esto quiere decir Confucio con su frase: “Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando veas a un hombre malo, reflexiona sobre ti mismo”

Confucio fue uno de los filósofos más reconocidos de la historia que se destacó por sus enseñanzas que fueron transmitidas de manera oral. Algunos de sus seguidores tomaron sus frases más importantes para crear el libro “Las Analectas de Confucio”.

Este pensador nació en el 551 a.C. y es considerado una persona muy influyente en la historia de China. Confucio tenía una filosofía que se basaba en la benevolencia, bondad, respeto y otros valores importantes.

¿Cuál es el significado de la frase de Confucio?

Una de las frases más famosas de Confucio es "Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo; cuando veas a un hombre malo, reflexiona sobre ti mismo". Una enseñanza que te invita a reflexionar en la vida actual.

La mencionada frase te lleva al autoconocimiento y al desarrollo personal. No debes juzgar a los demás, sino el utilizar el comportamiento ajeno como un espejo para poder mejorar uno mismo.

"Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo", en esta parte Confucio nos dice que cuando veamos a una persona con buenas virtudes o con habilidades mejores que las de uno mismo pues debemos copiarla e incorporarlas. No es imitar por envidia o para competir, sino hacerlo como acto de admiración.

El pensar recurrentemente puede afectarte.|pexels

"Cuando veas a un hombre malo, reflexiona sobre ti mismo", en esta segunda parte de la frase nos detiene un segundo a pensar que cuando encontremos personas con actitudes negativas pues debemos reflexionar si yo también los estoy cometiendo. Es una herramienta de prevención moral.

De esta manera lo que quiere decir la filosofía de Confucio es que se deben aprovechar las oportunidades de la vida, ya sean buenas o malas para poder cultivar valores positivos como lo son la benevolencia y la sabiduría. Sus frases son tan acertadas que incluso en la actualidad se pueden seguir aplicando y nos invitan a hacer un alto en la rutina para pensar en la vida que llevamos.