Luto en el cine mexicano: Muere reconocido actor mexicano que trabajó con “Tin-Tan”

Este jueves 13 de agosto la industria del espectáculo mexicano se encuentra de luto por la muerte del actor Pepe López, quien llegó a trabajar con figuras como Germán Valdés "Tin-Tan". Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) quien dio a conocer la noticia hace unas horas.

"A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias", dice el obituario compartido por las redes sociales de la ANDI. Sin embargo, no se dieron más detalles acerca del fallecimiento, sus causas y circunstancias.

La película más destacada de su filmografía fue "Especialista en chamacas", donde compartió créditos con Tin-Tan; en esta producción de 1965 también actuaron Javier Solís, Diana Mariscal y Enrique Guzmán, además de Lucía Guilmáin. Eran los primeros años posteriores a la Época de Oro del Cine Mexicano, cuando la producción cinematográfica en nuestro país había ya cambiado pero se mantenían figuras como Germán Valdés.

Actores mexicanos de la Época de Oro que han muerto en 2026

Hace casi un mes, el 15 de julio de 2026, se informó la muerte de Elsa Aguirre, considerada ícono de la Época de Oro del Cine Mexicano. Era considerada uno de los rostros más hermosos de la industria y su talento quedó inmortalizado en películas como "Cuidado con el amor", "Lluvia roja", "La mujer que yo amé", "Amar fue su pecado" y "Ojos de juventud".

El 4 de marzo se comunicó el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo, otra figura inolvidable de la época y quien incursionó tanto en la industria cinematográfica como la televisión. "La fuerza del deseo", "Vagabundo en la lluvia", "La Diana Cazadora" y "Pobres millonarios" fueron algunas de sus cintas destacadas, en una filmografía que superó 150 créditos.

En lo que va del año, el 15 de abril, también falleció Lucha Moreno, actriz de "Los dos apóstoles", "Las hijas del Amapolo" y "Escuela para solteras"; también fue cantante y madre de Mimí, del grupo Flans.

El 12 de enero perdió la vida Mario Cid, actor mexicano con 7 décadas de trayectoria y cuyo trabajo quedó inmortalizado en diversas películas de "El Santo"; también era padre de la comediante Mara Escalante.