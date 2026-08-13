Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 13 de agosto: estos signos tendrán una mejora económica

El eclipse del día de ayer ha dejado una energía intensa de transformación, cierre de ciclos y mucha renovación. Para enfrentar este período de la mejor manera, a continuación, te compartimos el horóscopo de Nana Calistar de hoy, jueves 13 de agosto. Sigue leyendo y entérate de las predicciones y recomendaciones que los astros tienen para tu signo.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 13 de agosto?

Aguas con una amistad que podría traicionar tu confianza. Se marca una mejora económica, así como la propuesta de un negocio, venta o proyecto entre dos personas. En temas del amor, aguas con sacar conclusiones antes de tiempo. Pregunta antes de suponer y confía.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 13 de agosto?

Las cosas se comienzan a acomodar para ti y se te cae la venda de los ojos respecto a una persona. En cuestiones económicas, presta atención a un gasto relacionado con la casa. En temas del amor, se marca una persona decepcionada por algo que estuvo a punto de pasar contigo y no sucedió. Cuídate de los excesos.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 13 de agosto?

Se marca la llegada de nuevas personas a tu vida, así como la culminación de uno de tus sueños más esperados. En temas de dinero, evita comprometer cantidades que aún no tienes. Se visualizan cambios en el trabajo que podrían causarte incertidumbre, pero al final te enseñarán algo nuevo.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 13 de agosto?

Aguas con tus pensamientos. No confundas amor con nostalgia. Se presentarán cambios de última hora que modificarán tus planes, así que no caigas en la frustración. Se marcan movimientos en lo sentimental, así como una revelación relacionada con alguna amistad y una celebración donde destacarás mucho. Recuerda no adoptar pleitos ajenos como si fueran tuyos.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 13 de agosto?

Se marcan cambios fuertes en el amor. Presta atención en eso que tanto deseas y pides, porque podría presentarte una oportunidad que llevas tiempo buscando. Eso sí, deja de fabricar tragedias en tu cabeza, ocúpate de lo que tienes enfrente y deja de cargar penas ajenas. En temas de dinero, se marca una oportunidad pequeña pero inteligente, aprovéchala.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 13 de agosto?

Deja de hacerte chiquito para que otras personas se sientan grandes. En temas del amor, empiezas a ver ciertas situaciones con otros ojos y es mejor que lo notes ahorita que después; también se marcan algunas diferencias. En cuestiones de dinero, se visualiza una oportunidad que servirá para mejorar tus ingresos, eso sí, aguas con las envidias y no compartas nada hasta que se haya concretado.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 13 de agosto?

Las metas no se cumplen sólo con visualizarlas, tienes que actuar. En temas del amor, necesitas a alguien que muestre interés y se sienta comprometido. Cuida más tus pertenencias, porque andas distraído y podrías perder algún objeto importante. Se marca una decisión importante en el trabajo o proyectos personales.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 13 de agosto?

Tu carácter es tu mayor fortaleza. Eso sí, aprende dónde gastar tu energía. En temas del amor, recuerda que no estás para conformarte con migajas. Se marca la llegada de un dinerito extra que te caerá como agua bendita, pero adminístralo bien porque también tendrás la tentación de gastarlo de inmediato. Aguas con esas personas que te hacen preguntas inocentes para conocer tus movimientos.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 13 de agosto?

Ten cuidado a quién cuentas tus cosas. Recuerda no compartir tus planes hasta que se hayan concretado. Así que no caigas porque intentarán saber de ti mediante halagos. En cuestiones de dinero se marcan modificaciones importantes, mientras que en el amor la energía es de confusión. Es probable que recibas una grata sorpresa antes de fin de año y lo que ocurra durante agosto será clave para ello.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 13 de agosto?

Comienza una etapa en la que podrías lograr avances importantes, siempre y cuando tomes las oportunidades que el universo te presenta. Presta atención a tus relaciones, que estas podrían ayudarte a concretar un proyecto. En temas del amor, aguas con los celos. En lo económico, tomarás una decisión que te ayudará a gastar menos de la cuenta, mientras que en lo laboral se marcan movimientos interesantes.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 13 de agosto?

Llegó el momento de hacer una limpia en cuestiones de amistad. No tienes por qué cambiar tu forma de ser para agradar a los demás. En temas del amor, se marca una decisión fuerte. También se mueven asuntos de documentos, trámites y papeleo. En lo laboral y económico se marca la oportunidad de reorganizar algo. Presta más atención a tu salud, especialmente molestias en piernas y espalda.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 13 de agosto?

Los planes de un viaje o salida podrían sufrir modificaciones, si las cosas no se dan, ni modo, ya habrá otra oportunidad. Deja de resolver problemas de gente que no haría lo mismo por ti. En temas del amor, aguas con los celos. Andas con el carácter bastante filoso. En cuanto al dinero y los negocios, se marcan señales interesantes, así como la posibilidad de una ganancia relacionada con algo que te gusta mucho hacer.