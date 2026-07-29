Estado de salud de Karely Ruiz tras el violento ataque y robo en su lujosa mansión; esto sabemos

No todo son malas noticias; la influencer Karely Ruiz se encuentra en buen estado de salud tras el violento ataque registrado durante la madrugada del miércoles 29 de julio en su residencia ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes compartidos por las autoridades, la creadora de contenido ya fue valorada por personal de Protección Civil en el lugar de los hechos y no presentó lesiones de gravedad. Al momento del ataque, ella se encontraba durmiendo con su esposo, el cual sí presentó lesiones. Las investigaciones por parte de las autoridades continúan para determinar si se trató únicamente de un robo con violencia o si existió un intento de privarla de la libertad.

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¿Cuál es el estado de salud de Karely Ruiz?

Tras el reporte de emergencia, paramédicos de Protección Civil de San Nicolás acudieron a la vivienda para brindar atención a las personas afectadas. Según la información que se ha puesto disponible hasta este momento, Karely Ruiz no sufrió heridas de consideración y su estado de salud fue reportado como estable. Hasta ahora la influencer no ha emitido algún tipo de declaración al respecto.

La pareja de Karely Ruiz resultó lesionada

Desafortunadamente, durante el asalto, quien sí resultó lesionado fue la pareja de la influencer, pues presuntamente intentó impedir que los agresores se llevaran a Karely, por lo que fue atacado. Recibió varios golpes en la cabeza, presuntamente ocasionados con la culata de un arma de fuego. Se sabe que el hombre de 26 años recibió atención médica, pero se desconoce la gravedad de sus lesiones.

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¿Qué pasó durante el ataque?

Las primeras investigaciones señalan que un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó a la propiedad durante la madrugada de este miércoles. Presuntamente, ellos entraron a la vivienda escalando a través de otra casa junto a la residencia de Karely Ruiz para posteriormente entrar por un ventanal. Una vez dentro, sustrajeron 200 mil pesos en efectivo y 200 mil en piezas de joyería antes de escapar del lugar.

¿Qué investigan las autoridades?

Por el momento se sabe que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables, pues de momento no hay ni un solo detenido.